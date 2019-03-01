Kayıt
18:15 01 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mahmut Toğrul

    HDP Milletvekili Toğrul: Celal Doğan'a tam destek vereceğiz

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 04

    HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gaziantep'teki HDP seçmeninin yerel seçimlerdeki tavrına ilişkin konuştu. Toğrul, "Gaziantep'te Celal Doğan'a tam destek vereceğiz" dedi.

    Celal Doğan
    © AA /
    HDP, Gaziantep’te Celal Doğan'ı destekleyecek
    TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, parti tabanlarının Türkiye genelinde yüzde 80'ninin AK Parti karşıtı ittifakları desteklediğini, Gaziantep'te ise HDP tabanının yüzde yüzünün Celal Doğan'a oy vereceğini söyledi.

    'STRATEJİ BELLİ'

    Gazete Duvar'ın haberine göre seçim stratejilerini iki temele oturttuklarını belirten Toğrul bunun, Doğu'da kayyım atanan belediyelerle birlikte az oy farkı ile kaybedilen Midyat, Kurtalan, Patnos gibi yerleri almak ve Batı'da AK Parti'ye oy kaybettirmek olduğunu bir kez daha yineledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu illerinde HDP'nin seçim kazanması halinde yeniden kayyım atanacağı yolundaki sözlerini değerlendiren Toğrul, "Belediyelerimize kayyumlar OHAL ortamında atandı. Şimdi olağanüstü bir durum yok. Ben bunun kolay olmayacağını düşünüyorum. Burada seçmenimizin, ‘nasıl olsa yine kayyum atanacak' diye sandığa gitmesini önü kesiliyor. Cumhurbaşkanının bu sözü bile demokrasiye nasıl baktığını gösteriyor" dedi.

    ‘TABANIMIZ CELAL DOĞAN'I DESTEKLEYECEK'

    Celal Doğan
    © Fotoğraf : Twitter
    DSP Gaziantep adayı Celal Doğan: CHP aday çıkarsaydı ben aday olmazdım
    HDP'nin ideolojik bir tabana sahip olduğunu anlatan Toğrul, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

    "AKP'de şu gün olmuş HDP seçmeninin kime oy vereceği tartışılıyor. HDP seçmeni politik bir seçmendir, kime oy vereceğini iyi bilir. Tarihsel nedenlerle CHP'ye oy vermeyen kitlemiz bu seçimlerde İYİ Parti'nin tavrına rağmen AKP'ye kaybettirmek için bilinçli oy kullanacak. Bizler parti merkezinde aldığımız bu kararı tabanımıza anlatarak onları mobilize ediyoruz. Bakın bu kapsamda HDP seçmeninin yüzde 80'i Celal Doğan'a oy verir. 31 Mart'a doğru bu oran daha da artar. Biz, her şeye rağmen kendi paradigmamıza sahip çıkıyoruz. AKP bu seçimde toplum tarafından ciddi şekilde uyarılacak. Parti olarak hem Doğu'da, hem Batı'da kayyum politikalarını red ettiğimizi her platformda dile getireceğiz".

    Etiketler:
    Kayyum, Kayyım, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, İYİ Parti, AK Parti, CHP, HDP, TBMM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Celal Doğan, Mahmut Toğrul, Gaziantep, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet