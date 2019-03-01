Bahçeli: Türkiye’nin yeni partiye değil, hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bilinmelidir ki, Türkiye’nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni hükümet sistemini hırpalamak ve hüsrana uğratmak için nöbete girenler, alenen Türkiye'nin sırtındaki kamburlardır" dedi.

Bilinmelidir ki, Türkiye’nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 1 Mart 2019

Devlet Bahçeli, yeni parti iddialarına ilişkin şöyle dedi:

"Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır".

Bahçeli, "Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.