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18:50 01 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Hal esnafını terörist ilan eden adamdan bu ülkeye hayır gelir mi?

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasi partilerin arasındaki yarış hizmet yarışıdır, başka bir yarış olmaz" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerilimden, kavgadan bıktık. Türkiye'nin hamurunda sevgi, hoşgörü ve tolerans vardır. Siyasi partilerin arasındaki yarış hizmet yarışıdır, başka bir yarış olmaz" dedi.

    Kılıçdaroğlu, Uşak temasları kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti ardından partisinin Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingine katıldı.

    Türkiye'nin bir ekonomik krizin ortasında olduğunu, Uşak'taki organize sanayi bölgesinde de son 1 ayda 3 bin 500 çalışanın işsiz kaldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, mutfaktaki yangının artık sokağa taştığını dile getirdi.

    'İNSANLARIMIZI SOĞAN BİBER KUYRUĞUNA MAHKUM EDİYORLAR'

    Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

    "Bu memleketi yönetenler 17 yılın sonunda nasıl oluyor da insanlarımızı soğan biber kuyruğuna mahkum ediyorlar. Yarın sandığa gideceğiz, elimizi vicdanımıza koyacağız ve aklımızla oy kullanacağız. Türkiye'de büyük bir dönüşümün kapısını aralamış olacağız. Tüm baskılara rağmen Türkiye'de halk, demokrasinin penceresini, kapısını açtı ve demokrasinin önündeki bütün duvarları yıktı diyecekler. O duvarları yıkmak zorundayız. Kuvayımilliye döneminde neleri yaptıysak nasıl mücadele verdiysek aynı mücadeleyi vermek zorundayız".

    Berat Albayrak
    © AA / Emin Mengüarslan
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    Kemal Kılıçdaroğlu, işsizlikle mücadele etmenin her yöneticinin görevi olduğunu belirtti.

    Ülkeyi yönetenlerin halkın ne durumda olduğunun farkında olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "En sonunda kalktılar hal esnafını da terörist ilan ettiler. Hal esnafını terörist ilan eden adamdan bu ülkeye hayır gelir mi Allah aşkına." diye konuştu.

    İşsizliği bitirmenin yolunun 31 Mart'ta kurulacak sandıktan geçtiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, aksi halde bu sorunun giderek büyüyeceğini ileri sürdü.

    'DEVLETİN ELİNDEKİ TÜM DEĞERLER SATILDI'

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 16 yıllık dönemde devletin elindeki tüm değerlerin satıldığını, son olarak tank ve palet fabrikasının da yabancılara verildiğini savundu.

    Bazı kürk çeşitlerinde ÖTV'nin kaldırıldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Beyler gözünüz aydın, artık giderken hanımızına bir kürk götürürsünüz, vergisiz alacaksınız. Şu adalete bakın Allah aşkına, esnaftan, asgari ücretliden, sanayiciden vergi alırsın, kürkten vergi almazsın bunun adı adalet oluyor hangi adalet Allah aşkına.

    Romanya'dan saman getiriyorsunuz, Arjantin'den canlı hayvan getiriyorsunuz, samanı bu hayvana veriyorsunuz, 'ben tarım yaptım' diyorsunuz. Sonuç, insanlar kuyrukta, ne adı 'varlık kuyruğu'…

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    © AA / Metin Aktas
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    Bir salı konuşmasında çöpten geçimini sağlamak bir şeyler toplayan, yüzü görünmeyen bir kadının fotoğrafını göstermiştim. Bu fotoğraf aşağı yukarı tüm gazetelerde görüldü fakat kimse ses çıkarmadı. O kadının, ailenin dramını bilen var mı, hangi koşullarda evini geçindirecek bilen var mı? Ben bunu gösterdim kıyamet koptu. 'Vay efendim o kadın o kadın değil'. Yüzlerce, binlerce kadın ve çocuk var öyle ama gözleri kör görmezler, kulakları sağır duymazlar ve biz onların görmeyen gözlerine gerçeği göstereceğiz, duymayan kulaklarına gerçeği duyuracağız".

    'GERİLİMDEN, KAVGADAN BIKTIK'

    Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının hiç kimseyi ötekileştirmeden kucaklayacağını ve fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacağını ifade etti.

    Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmadıklarını, her evde huzur ve bereket olmasını istediklerinin anlatan Kılıçdaroğlu, "Gerilimden, kavgadan bıktık. Türkiye'nin hamurunda sevgi, hoşgörü ve tolerans vardır. Siyasi partilerin arasındaki yarış hizmet yarışıdır, başka bir yarış olmaz. Hizmet istiyorsanız buyurun gelin. Kavga istiyorsanız gidin kendi aranızda ne kavganız varsa yapın bize bulaşmayın diyoruz".

    CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu da belediyede katılımcı demokrasiyi işler hale getireceklerini dile getirdi.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, İYİ Parti, MHP, AK Parti, CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak, Türkiye
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