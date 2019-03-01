Milli Piyango Genel Müdürü görevden alındı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre , Milli Piyango İdaresinde Genel Müdür Muammer Çolak görevden alındı.

Çolak'ın yerine Bekir Yunus Uçar atandı. Daha önce Binali Yıldırım'ın müşavirliğini de yürüten Yunus Uçar, Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Uçar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da yapmıştı.

2000 yılında hayatını kaybeden Bekir Yunus Uçar'ın babası Timurtaş Uçar ise, "Din ayrı devlet ayrı sapıklığının cezasını çekiyoruz" diyerek, bürokratların hazineyi soyduklarını iddia etmiş, "Ey parlamento, ey Genelkurmay İslam'a dönün" diye seslenmişti. Oğul Yunus Uçar da sosyal medya hesabından bu açıklamaları paylaşınca tepki almıştı.

ŞAİBE VAR ŞEFFAFLIK YOK

Milli Piyango son dönemde sıkça tartışma konusu oldu. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Tarhan, "Milli Piyango'da şaibeli olaylar yaşanıyor. Liyakat ve şeffaflık yok oldu'' derken, Deniz Yavuzyılmaz ise önergesinde şu istatistiklere yer vermişti:

— Milli Piyango çekilişlerinde tam, yarım ve çeyrek olarak basılan biletlerin yüzde 7'si tam bilet olarak dağıtıldığı halde; 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan çekilişlerin büyük ikramiyeleri ortalama yüzde 37 oranında tam biletlere isabet etti.

— 23 Ocak 2019 Sayısal Loto Çekilişinin webtv üzerinden yayınlanan, çekiliş tarihi 01.01.1970 olarak gösterilirken, ikramiye kazanan numaralar olarak da 01, 10, 18, 29, 30 ve tekrar 10 sayısı gösterildi. İki aynı sayıya çıkan ikramiyenin Şans Topu çekilişine ait olduğu ortaya çıktı.

— 2015 yılında yapılan çekilişlerde büyük ikramiye isabet eden 9 adet tam biletin 8'i Ankara'ya çıktı. 2016 yılında büyük ikramiye isabet eden tam biletlerin 16 adetten 15'i, 2017 yılında 10 adet tam biletin 8'i ve 2018 yılında ise 15 adet tam bilet isabetinin 13'ü Ankara'dan bilet satın alanlara çıktı. Tam biletler 4 yıl boyunca üst üste %90 seviyesinde Ankara'ya isabet etti.

— 5 Ocak 2019 tarihinde büyük ikramiye çıkan numaralar 2, 20, 29, 38, 46, 47 — sayısal loto kolonuna işaretlendiğinde yukarıdan aşağıya doğru düz bir sütun oluşturdu. (Yalnızca 11 yerine 46 gelmiştir). Sayısal Loto'nun bin 200'e yakın çekilişinin hiçbirinde böyle bir tablo oluşmadı.

— Milli Piyango'nun 30 Ocak'ta yapılan Sayısal Loto çekilişi ve aynı gün yapılan Şans Topu çekilişinde 3 sayı aynı geldi. Sayısal Loto'da 3-8-9-11-19-44 gelirken, Şans Topu'nda kazandıran numaralar ise 2-9-11-19-31+11 oldu. Aynı gün yapılan iki çekilişte de "9- 11 ve 19" kazandırdı. Bu olasılığın 6.95 milyarda bir gerçekleşebileceği belirtildi.