Milli Piyango Genel Müdürü görevden alındı

Çolak'ın yerine Bekir Yunus Uçar atandı. Daha önce Binali Yıldırım'ın müşavirliğini de yürüten Yunus Uçar, Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Uçar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da yapmıştı.
2000 yılında hayatını kaybeden Bekir Yunus Uçar'ın babası Timurtaş Uçar ise, "Din ayrı devlet ayrı sapıklığının cezasını çekiyoruz" diyerek, bürokratların hazineyi soyduklarını iddia etmiş, "Ey parlamento, ey Genelkurmay İslam'a dönün" diye seslenmişti. Oğul Yunus Uçar da sosyal medya hesabından bu açıklamaları paylaşınca tepki almıştı.
ŞAİBE VAR ŞEFFAFLIK YOK
— Milli Piyango çekilişlerinde tam, yarım ve çeyrek olarak basılan biletlerin yüzde 7'si tam bilet olarak dağıtıldığı halde; 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan çekilişlerin büyük ikramiyeleri ortalama yüzde 37 oranında tam biletlere isabet etti.
— 23 Ocak 2019 Sayısal Loto Çekilişinin webtv üzerinden yayınlanan, çekiliş tarihi 01.01.1970 olarak gösterilirken, ikramiye kazanan numaralar olarak da 01, 10, 18, 29, 30 ve tekrar 10 sayısı gösterildi. İki aynı sayıya çıkan ikramiyenin Şans Topu çekilişine ait olduğu ortaya çıktı.
— 5 Ocak 2019 tarihinde büyük ikramiye çıkan numaralar 2, 20, 29, 38, 46, 47 — sayısal loto kolonuna işaretlendiğinde yukarıdan aşağıya doğru düz bir sütun oluşturdu. (Yalnızca 11 yerine 46 gelmiştir). Sayısal Loto'nun bin 200'e yakın çekilişinin hiçbirinde böyle bir tablo oluşmadı.
— Milli Piyango'nun 30 Ocak'ta yapılan Sayısal Loto çekilişi ve aynı gün yapılan Şans Topu çekilişinde 3 sayı aynı geldi. Sayısal Loto'da 3-8-9-11-19-44 gelirken, Şans Topu'nda kazandıran numaralar ise 2-9-11-19-31+11 oldu. Aynı gün yapılan iki çekilişte de "9- 11 ve 19" kazandırdı. Bu olasılığın 6.95 milyarda bir gerçekleşebileceği belirtildi.
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