Türk savaş gemileri Kuzey Ege'de hava savunma atışı yaptı

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan — 2019 Tatbikatı'nın üçüncü gününde Kuzey Ege'deki Türk savaş gemileri hava savunma atışı yaptı.
Türk savaş gemileri, Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın üçüncü gününde Enez açıklarında hava savunma atışı gerçekleştirdi.
Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan — 2019 Tatbikatı'nın üçüncü gününde Kuzey Ege'deki Türk savaş gemileri hava savunma atışı yaptı.
Rusya’da satış görevlisi bir kadın, markette bir başkasını darp eden müşteriye müdahale edip onu yumruklarıyla yere serdi. İnternete yansıyan görüntüler dikkat çekti.
Bursa'da, Uludağ yolunda bir otobüsün devrilmesi sonucu 41 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin yenilenen giriş kapısında kullanılan ve Fethullah Gülen ile ilişkilendirilen motiflere yönelik açıklamalarda bulundu. Yıldız, Selçuklu dönemine ait olduğunu ve bugün de birçok yerde kullanıldığını belirterek, farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki yıl önce gönderdiğimiz mektuba Amerikalılardan olumlu cevap geldi ve müzakereler başladı" dedi. Öncesinde Bloomberg, Türk yetkililere dayanarak ABD'nin Patriot teklifinin Ankara tarafından reddedildiğini duyurmuştu.
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