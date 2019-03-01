Türk savaş gemileri Kuzey Ege'de hava savunma atışı yaptı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin yenilenen giriş kapısında kullanılan ve Fethullah Gülen ile ilişkilendirilen motiflere yönelik açıklamalarda bulundu. Yıldız, Selçuklu dönemine ait olduğunu ve bugün de birçok yerde kullanıldığını belirterek, farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.