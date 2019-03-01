Uludağ yolunda tur otobüsü devrildi

Bursa'da, Uludağ yolunda bir otobüsün devrilmesi sonucu 41 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı.

İstanbul'dan gezi için gelen Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan H.C. idaresindeki 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı.

Yaralanan 41 öğrenci ve 4 öğretmen, hastanelere götürüldü.

Hafif yaralandığı öğrenilen şoför, gözaltına alındı.

Otobüsün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.