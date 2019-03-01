Kadın satış görevlisi sorun çıkaran erkek müşteriyi yumruklarıyla yere serdi

Rusya’da satış görevlisi bir kadın, markette bir başkasını darp eden müşteriye müdahale edip onu yumruklarıyla yere serdi. İnternete yansıyan görüntüler dikkat çekti.

Rusya'da bir markette kadın satış görevlisinin sorun çıkaran bir müşteriye müdahale ettiği anların görüntüleri internette ilgi odağı oldu.

Videoda bir müşterinin bir başkasını buz dolabına vurarak darp ettiği ve satış görevlisi kadının saldırgana yumruklarıyla müdahale ettiği anlar görüldü. Görevlinin müdahalesi sonucunda saldırgan yere serildi.



Kamera görüntülerinde olayın 2016 yılında gerçekleştiği yazsa da, görüntüler Reddit'te bu hafta viral oldu. Video 24 saatte büyük beğeni topladı. Diğer yandan videonun Rusça konuşanların yoğunlukta olduğu Ukrayna veya Belarus'ta kaydedilmiş olabileceği de düşünülüyor.