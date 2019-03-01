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21:23 01 Mart 2019
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    Meral Akşener

    Akşener: Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar, oraya düşmeyeceğiz

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar ya, kediler o yumağa takılırlar. O yumağa takılınmayacak" ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Akşener: 'HDP eşittir PKK' diyorsanız gereğini yapmalısınız
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e geldi. Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Seymen ve Yavuz Temizer eşlik etti.

    Merkez Karesi ilçesinde bulunan Milli Kuvvetler Caddesi'nde partilileri tarafından karşılanan Akşener, CHP ile yapılan iş birliğinin İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi.

    Akşener ziyaretleri sırasında Bursa Kız Öğretmen Okulu'nda sınıf arkadaşı olan Esma İbrahim Ermişler ile karşılaştı. Sınıf arkadaşı ile kahve içip sohbet eden Akşener, daha sonra CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Serkan Sarı ile bir süre görüşerek, seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Akşener, ardından İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna'yı ziyaret etti.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA /
    Kılıçdaroğlu ile Akşener'den 3 ortak miting
    'BİZ EKONOMİ KONUŞACAĞIZ'

    Burada konuşan İYİ Parti lideri Akşener, Balıkesir'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak bir miting yapacaklarını duyurdu.

    Akşener, her gittikleri yerde 24 Haziran seçimlerinde 11 milyon oy almış Cumhuriyet Halk Partisi, 5 milyon oy almış İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile birlikte 17 milyon küsur oy almış bir ittifakın seçmenine edilen hakaretlerle ilgili vatandaşların tepkileriyle karşılaştıklarını söyledi.

    Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar ya, kediler o yumağa takılırlar. O yumağa takılınmayacak. Biz ekonomi konuşacağız, esnaf yanıyor. Biz ekonomi konuşacağız, tencere kaynamıyor. Biz ekonomi konuşacağız, köylü bitmiş durumda. Biz ekonomi konuşacağız, gençler işsiz. Biz ekonomi konuşacağız ve belediye başkan adaylarımız inşallah belediye başkanlarımız olacaksınız. Belediye başkanlarımız israf yapmayacaklarını söyleyecekler. Projelerini yarıştıracaklar" dedi.

    Etiketler:
    yerel seçim, çukur, miting, ekonomi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti, İsmail Ok, Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Balıkesir
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