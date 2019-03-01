Otogaza 18 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına 18 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı— Epgis (@trepgis) 1 Mart 2019
02/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 18 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Zamla birlikte otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3 lira 89 kuruşa, Ankara'da 3 lira 90 kuruşa, İzmir'de 3 lira 86 kuruşa yükseldi. Otogaz'a son olarak 25 Ocak'ta da 15 kuruş zam yapılmıştı.
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