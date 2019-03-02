BBP Genel Başkanı Destici: Şu anda temsilde adalet TBMM'de en üst noktada

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemiz o dönem nasıl 28 Şubat günlerine geldi, gençlerimize o günleri anlatmamız lazım. Temsilde adalet TBMM'de şu anda en üst noktada. Neredeyse seçime katılmayan, kazanan bütün partiler temsil ediliyor" açıklamasını yaptı.

Destici, Şehir Tiyatrosunda düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında, birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

28 Şubat hakkında değerlendirmelerde bulunan Destici, o günlerin Türkiye tarihine kara bir leke olarak düştüğünü vurguladı.

Destici, "Temsilde adalet TBMM'de şu anda en üst noktada. Neredeyse seçime katılmayan, kazanan bütün partiler temsil ediliyor. Yüzde 99'un üzerinde bir temsil sağlamış vaziyette. Artık millet kimi seçmişse o 5 yıl ülkeyi yönetecek" diye konuştu.