CHP'li Akgün: Büyükçekmece'de 5 bin polisle seçim sonucu değiştirilecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere KRT TV'ye konuk oldu.
CHP'li Akgün, 5 bin polisin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumunu aldıklarını ileri sürdü. Bu uygulama ile seçim sonucunun değiştirimesinin amaçlandığını iddia eden Akgün, sağ görüşlü iki gazeteciden kendisine uyarı geldiğini söyledi.
AKP BÜYÜKÇEKMECE'DE 5 BİN POLİSLE SEÇİM SONUCU MU DEĞİŞTİRECEK?— KRT TV (@krtkulturtv) March 1, 2019
🔴CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 31 Mart Seçimleri ile ilgili; 5 bin polisin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumu aldıklarını, sağ görüşlü 2 gazeteciden kendisine uyarı geldiğini söyledi. pic.twitter.com/Z5s4O644OS
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