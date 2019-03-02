CHP'li Akgün: Büyükçekmece'de 5 bin polisle seçim sonucu değiştirilecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Akgün, 5 bin polisin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumunu aldıklarını, sağ görüşlü iki gazetecinin kendisini uyardığını ileri sürdü.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere KRT TV'ye konuk oldu.

CHP'li Akgün, 5 bin polisin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumunu aldıklarını ileri sürdü. Bu uygulama ile seçim sonucunun değiştirimesinin amaçlandığını iddia eden Akgün, sağ görüşlü iki gazeteciden kendisine uyarı geldiğini söyledi.

AKP BÜYÜKÇEKMECE'DE 5 BİN POLİSLE SEÇİM SONUCU MU DEĞİŞTİRECEK?



🔴CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 31 Mart Seçimleri ile ilgili; 5 bin polisin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumu aldıklarını, sağ görüşlü 2 gazeteciden kendisine uyarı geldiğini söyledi. pic.twitter.com/Z5s4O644OS — KRT TV (@krtkulturtv) March 1, 2019

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