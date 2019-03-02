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10:44 02 Mart 2019
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    24 Haziran, seçim, sandık

    AREA'nın anketine göre Ankara'da son durum

    © AA /
    Türkiye
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    Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, AREA Araştırma Anketi'nin Ankara'nın sekiz ilçesinde yaptırdığı anketin sonuçlarını okurlarına aktardı.

    Ahmet Takan, "Mansur Yavaş anketleri patlatıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Tüm devlet imkanlarının kullanılmasına, tehdide, baskıya, havuz medyası üzerinden yapılan algı operasyonlarına rağmen anketler böyle gelirse inanmayıp da ne yapsınlar? Haklılar. Mum gibi eriyorlar. Sarıldıkları 'beka' ipi de onları silkeleyip atıyor. Rakamlar öyle diyor" ifadesini kullandı. 

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Erdoğan'ın 'Güvenmiyorum' dediği anket şirketlerinden açıklamalar
    "Başkent Ankara'dan gelen rakamlar, Cumhur İttifakı'nın canını çok acıtıyor. İYİ Parti'nin desteklediği CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki ile arasındaki farkı her geçen gün açıyor. Rakamlar, AKP'nin önüne geldikçe bunalım kat sayısı artıyor" diyen Takan, anket sonuçlarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

    "İç kavgalar sertleşiyor. Kargaşayı bastırmak için Erdoğan, meydanlara, televizyonlara çıkıp, anketlere güvenmediğini açıklıyor. O, bir zamanlar ellerinden hiç düşürmedikleri anketlere!.. Mansur Yavaş'ın süratini, sarayın Ankara'da sahaya sürdüğü Bakanlar da kesemedi. Bakan beylerin saha markajlarına ve milliyetçi motifli söylemlerine Angaralılar kulak asmıyor, yüz vermiyor. Son anketler ne diyor? Çarpıcı bir örnek;

    AKP iktidarının oy deposu sayılan Ankara'da 5 büyük ilçedeki yangını ortaya çıkaran AREA araştırma şirketi il genelinde oldukça kapsamlı bir anket yaptı. 8-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen anket Ankara seçmeninin yüzde 86,7'sine karşılık geliyor. AREA'dan Murat Karan'a göre, araştırma yüzde 95 güven aralığına sahip. Ankara'nın metropol ilçeleri, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ ve Gölbaşı'nda yapılan anketin çarpıcı sonuçları şöyle:

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
    Üç anket firması: Mansur Yavaş önde
    * 31 Mart 2019'da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz? (Yüzde.)

    Toplam oylar üzerinden;

    AKP-MHP, Mehmet Özhaseki, 38.6

    CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş, 43.4

    Diğer, 2.8

    Kararsız/Hiçbiri, 15.2

    Geçerli oylar üzerinden;

    AKP-MHP, Mehmet Özhaseki, 45.5

    CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş, 51.2

    Diğer, 3.3

    (Diğer; DSP'nin adayı Haydar Yılmaz ile Saadet Partisi'nin adayı Mesut Doğan.)

    24 Haziran, seçim, sandık
    © AA /
    ORC, Gaziantep ve Denizli anket sonuçlarını açıkladı
    * Anketin, 30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarına göre karşılaştırması ise şu şekilde;

    Toplam oylar üzerinden;

    AKP-MHP ittifakı, 46,1. Şubat 2019 araştırma sonucu, 38.6.

    CHP, 38,4. Şubat 2019 araştırma sonucu CHP-İYİ Parti ittifakı, 43.4.

    Geçerli oylar üzerinden;

    AKP-MHP ittifakı, 52,6. Şubat 2019 araştırma sonucu, 45,5.

    CHP, 43,8. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti ittifakı, 51,2.

    * İlçelere tek tek baktığımızda ise ortaya çıkan tablo şöyle;

    Çankaya

    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan
    'Anket sonuçları beklentileri karşılamadı, AK Parti ve MHP yeni strateji belirledi'
    Geçerli oylar üzerinden;

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, CHP 72,5. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 72,8.

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, AKP-MHP 25,0. Şubat 2019 araştırma sonucu, 24,3.

    Keçiören

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, CHP 36,6. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 47,1.

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, AKP-MHP 58,4. Şubat 2019 araştırma sonucu 49,6.

    Yenimahalle

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, CHP 51,4. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 58,1.

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, AKP-MHP 45,6. Şubat 2019 araştırma sonucu, 39,2.

    Mamak

    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan
    'Anket sonuçları beklentileri karşılamadı, AK Parti ve MHP yeni strateji belirledi'
    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, CHP 43,7. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 46,3.

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, AKP-MHP 53,3. Şubat 2019 araştırma sonucu 49,4.

    Etimesgut

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, CHP 45,5. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 52,7.

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, AKP-MHP 51,4. Şubat 2019 araştırma sonucu 43,1.

    Sincan

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, CHP 25,6. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 39,4.

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, AKP-MHP 70,7. Şubat 2019 araştırma sonucu 58,9.

    Altındağ

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, CHP 30,2. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 42,1.

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, AKP-MHP 66,0. Şubat 2019 araştırma sonucu 55,9.

    Gölbaşı

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2018 / Adem Altan
    Gezici, 7 büyükşehirde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde?
    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, CHP 35,2. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 47,6.

    30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmî sonucu, AKP-MHP 61,5. Şubat 2019 araştırma sonucu 47,4.

    ***

    Yer verdiğimiz bu son ankette özellikle dikkat edilmesini düşündüğüm husus şu; Ankara'nın AKP için oy deposu bazı ilçelerde (Keçiören, Sincan, Etimesgut, Altındağ, Gölbaşı) 30 Mart seçimlerine kıyasla Mansur Yavaş'ın arayı kapattığı hatta öne geçtiğine ilişkin rakamları vermiştik. Diğer metropol ilçelerde ise Mansur Yavaş ezici bir üstünlük elde etmiş durumda. Çankaya'da 72,8… Yenimahalle'de 58,1…

    CHP seçmeninin kafasını karıştırmak için kurulan ince DSP tezgahının da Ankara'da para etmediği görülüyor. Anket sonuçları, DSP adayının CHP seçmeninde kafa karışıklığı yaratmadığının ve oyları bölemediğinin somut bir göstergesi…

    Merak ediyorsunuzdur!.. Peki genelde durum ne?.. Aşırı moral bozukluğu içinde olan saray kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre, sarayın yaptırdığı tüm çok özel anketlerde (Türkiye genelinde) Cumhur İttifakı 44-46, Millet İttifakı 42-44 bandında… 24 Haziran seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oylarındaki düşüş, büyük çöküşün habercisi. Gel de şimdi anketlere güven"

    Etiketler:
    yerel seçim, aday, belediye, anket, Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara
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