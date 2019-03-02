Kayıt
11:16 02 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mehmet Metiner

    Metiner: ‘Erdoğansız AK Parti’ kumpasının başını çekenler kılık değiştirerek yol kesmeye çalışıyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 'Erdoğansız AK Parti' kumpasının başını çekenlerin, şimdi kılık değiştirerek yol kesmeye çalıştığını iddia etti.

    Mehmet Metiner, Star'da "Önce ihanetlerinizin hesabını verin" başlığıyla yayımlanan yazısında gökyüzünden meteor düşse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bilecek bir kesimin var olduğunu savundu.

    Bu kesimi "Dışımızdaki Erdoğanfobikler" olarak tanımlayan Metiner, şöyle devam etti:

    Ahmet Davutoğlu - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    Şener: Yeni parti konusunda Gül ile Davutoğlu arasında anlaşmazlık var
    "Bir de içimizden birileri var ki onlar da bütün hataları ve yanlışları 'Reis'e bağlamaya pek bir meraklılar. Diyelim ki ilk kurucu isimlerden bazıları partiyi terk mi edip gitti? Hemen parmaklarıyla Reis'i işaret ediyorlar. Varsayalım ki isimlerinin önünde eski Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan unvanı olanlar Erdoğan'ı siyaseten bitirmek için bir yeni parti kurmak için harekete mi geçtiler? Topu bir ağızdan şöyle diyorlar: 'Reis dönüp kendine baksın. Partiyi bu hale o getirdi. Partinin fabrika ayarlarından saptı. Ortak akıldan uzaklaşıp tek adam olma yolunu seçti. Yaptığı yanlışlar ve hatalar bu kopmaları kaçınılmaz kıldı.'

    Ne mantık ama değil mi?

    Zor süreçlerde Reis'i yalnız bırakanlar, FETÖ ile aleni ve açık işbirliği yoluna gidenler, FETÖ ile amansız mücadele sürecinin başladığı 17/25 Aralık sürecini 'yolsuzluk söylemi' üzerinden kesintiye uğratmak isteyenler, FETÖ'nün yüce divan hamlesiyle Reis'in başını koparmayı amaçlayanların değirmenine 'Yolsuzluk yapanlar babamızın oğlu olsa kolunu koparırız' söyleminin arkasına kurnazca saklanıp su taşıyanlar, kendilerine makam verilmediği için Reis karşıtı bir pozisyona geçenler hiç kabahatli değil de Reis suçlu öyle mi?

    Ahmet Davutoğlu - Ali Babacan - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    'Kaynağım, 'Babacan artık Gül'le birlikte hareket etmiyor, Davutoğlu ile yakınlaşabilir' dedi'
    Yazıklar olsun!

    Kendi liderini 'yolsuzluk kılıfı' üzerinden alçakça itibarsızlaştırıp devirmek isteyen FETÖ ile söylem birliği içine girenler, başka bir deyişle 'Erdoğansız AK Parti' kumpasının başını çekenler şimdi kılık değiştirerek yol kesmeye çalışıyorlar. İhanetlerinin hesabını vermek yerine utanmazca Reis'i fabrika ayarlarından sapmakla suçlayanlar bilesiniz ki ayarsızların önde gidenleridir. Reis makam verdiğinde çok iyiydi değil mi? Sanki bütün makamlar sizin için vardı. Kendinizi Allah'ın seçilmiş kulları olarak görürdünüz. En üst makamlara kadar çıkan sizdiniz. Çıktığınız makamlardan inmek zorunda kaldığınızda da tekrar parti genel başkanlığı ve dolayısıyla başbakanlık koltuğunun sizin için hazırda tutulmasını isteyen sizdiniz. Bir gün olsun bir başka kardeşinizi kendiniz için layık gördüğünüz makamlara layık gördüğünüz oldu mu? Hep 'özgül ağırlık' edebiyatı yaptınız. FETÖ ile mücadele süreçlerinde 'mağduriyet edebiyatı' üzerinden FETÖ'cülere alenen arka çıktınız. İsim vererek kamuoyu karşısında Reis'i 'tek adam' ve 'diktatör' diye suçladınız.

    Dahası var ama bu kadarı anlayan için kafi.

    Ahmet Davutoğlu - Ali Babacan - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    'Davutoğlu'nun partisi örgütlenmeyi tamamlama aşamasına geldi, Gül ve Babacan da bir hazırlık içinde'
    Şimdi kalkıp Reis'i suçluyorsunuz. Kurucu baba ve büyük adam pozlarında yaptığınız şeye bakın! Sanki Reis'in en yakınında en tepe yöneticiler olarak bulunanlar siz değilsiniz gibi tüm yanlışları Reis'in üzerine boca ediyorsunuz!

    Ne vakit ki makamlarınız gitti/bitti ve bir daha istediğiniz yeni makamlar verilmedi, işte o zaman kalkıp Reis karşıtı pozisyonlar ürettiniz. Şimdi de kalkıp medyadaki yandaşlarınız üzerinden tam da seçim arifesinde 'Reis dönüp kendisine baksın' yollu salvolarla hedef saptırıp AK Parti'nin ayağına çelme takmaya çalışıyorsunuz.

    Bu yaptığınızın adı var da ben demeyeyim…"

    Etiketler:
    ihanet, aday, anket, yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan, Mehmet Metiner, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet