İçişleri Bakanlığı: 81 ilde 2612 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 1214'ü hükümlü olmak üzere aranan toplam 2 bin 612 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimlerin katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında arama kaydı bulunan 2 bin 612 kişinin yakalandığı açıklandı.

© AA / Orhan Akkanat İçişleri Bakanlığı: Bir günde 575 bin kimlik sorgulandı, 3673 aranan kişi yakalandı

Operasyonlar kapsamında, 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 725, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 346, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 111, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 26, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 6 kişi olmak üzere bin 214 hükümlü yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan bin 398 şüpheli de gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilenler arasında ‘adam öldürme' suçundan 36, ‘hırsızlık' suçundan 294, ‘yaralama' suçundan 351, ‘cinsel' suçlardan 62, ‘yağma' suçundan 49, ‘dolandırıcılık' suçundan 90, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 86, ‘FETÖ'den yedi kişi yer aldı.

Aramalarda ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 123 mermi ve 217 gram esrar ele geçirildi.