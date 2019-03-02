İçişleri Bakanlığı: 81 ilde 2612 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimlerin katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında arama kaydı bulunan 2 bin 612 kişinin yakalandığı açıklandı.
Sevk edilenler arasında ‘adam öldürme' suçundan 36, ‘hırsızlık' suçundan 294, ‘yaralama' suçundan 351, ‘cinsel' suçlardan 62, ‘yağma' suçundan 49, ‘dolandırıcılık' suçundan 90, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 86, ‘FETÖ'den yedi kişi yer aldı.
Aramalarda ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 123 mermi ve 217 gram esrar ele geçirildi.
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