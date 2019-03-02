Yavaş mal varlığını açıkladı

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı. Yavaş, 10 maddelik taahütname imzaladı.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, ‘Şeffaflık Taahhütnamesi' imzaladı, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı.

Yavaş'ın imzaladığı 10 maddelik taahhütnamede, "Seçilmem durumunda; şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğimi taahhüt ederim" ifadeleri yer aldı.

Yavaş'ın kendisi ve ailesi için yaptığı mal beyanı şöyle:

1. TAŞINMAZLARI

a) Beypazarı ilçesi İnözü mevkiinde bağ evi (2171 m2)

b) Beypazarı ilçesi Akyazı mevkiinde arsa (600 m2)

c) Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (3907/5007 m2) (Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olup henüz inşaat başlamamıştır.)

d) Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (2855/7305 m2)

e) Nursen Yavaş ile müşterek Çankaya ilçesinde daire

2. MESLEKİ KAZANÇLARI

© Fotoğraf : DHA Yavaş en büyük hayallerinden birini açıkladı

Sayın Mansur Yavaş #ŞeffaflıkTaahhütnamesi'ni imzalayarak ilke ve değerlerimiz çerçevesinde siyasal iradesini beyan eden ilk belediye başkan adayı oldu!



Şeffaf, hesap verebilir, katılımcı bir yönetim anlayışı için gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyoruz@mansuryavas06 pic.twitter.com/kgwxTg1b4m — Transparency Int'lTR (@TransparencyTR) March 2, 2019

a) 240.000 TL Nakitb) Avukatlık Ortaklığının 1/3 hissedarlığından vekalet ücreti alacakları (Tahsil edildikçe bildirilecektir.)

​NURSEN YAVAŞ (EŞ)

1. TAŞINMAZLARI

a) Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde mirastan intikal hisseli bahçe (204/544 m2)

b) Beypazarı ilçesi Beytepe mahallesinde mirastan intikal dükkan (13.5/36 m2)

c) Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (494/4946m2)

d) Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (45/3522 m2)

e) İzmir Bayraklı Semtinde devam eden kooperatif hissesi

2. 400.000 TL değerinde çeşitli ziynet eşyası

ÇAĞLAYAN YAVAŞ SEZGİN (KIZI)



© AA / Mehmet Ali Özcan Yavaş: Benden de bir çılgın proje görmek istiyorlar, en çılgın projem Ankara'nın ekonomisini güçlendirmek

1. TAŞINIRIa) 2015 model Audi A3 marka araç

ARMAĞAN YAVAŞ (KIZI)

1. TAŞINMAZI

a) Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesinde 2+1 büro

2. TAŞINIRI

a) 2014 C200 model Mercedes markalı araç