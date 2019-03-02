Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, QR kodlu tapuyu tanıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk denemesinin kendi cep telefonundan yaptığı QR kodlu yeni tapu senet uygulamasını anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde hak sahiplerine tahsisi yapılan 4 bin 874 tapu senedinin dağıtımı için düzenlenen 'Kepezaltı Santral Mahallesi Tapu Dağıtım Töreni'nde konuştu.

'Ciklet tapu' diye tanımladığı uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirten Kurum, verdikleri tapunun gerçek ve ay yıldızlı QR kodlu olduğunu söyledi.

'DEVLETİN RESMİ TAPUSU'

QR kodlu yeni tapu senet uygulamasının önemli olduğunu belirten Bakan Kurum, "QR kodlu yeni tapu senetlerimiz ile QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz. Bu tapularınız sizin ananızın ak sütü gibi devletin resmi tapusudur" dedi.

133 hektarlık Kepez Santral bölgesinin 2014 yılında riskli alan ilan edildiğini anımsatan Kurum, "Yüzde 99.5 bir oranla halkın tamamının tüm hak sahiplerinin rızasını almak suretiyle kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. 6 bin 500 konut, bin 300 hak sahibinin tapuları Tapu Kadastro Müdürlüğüne işlendi. 4 bin 874 konutun hak sahiplerine tahsisi yapıldı. 4 bin 874 tapu senedini vereceğiz" diye konuştu.