ABD'den Ankaragücü açıklaması

Antalyaspor deplasmanından dönerken Afyon'da kaza yapan Ankaragücü taraftarıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden mesaj yayınlandı.

Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan büyükelçilik, "Başımız sağolsun Ankara!" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen dünkü kazada biri 17 biri 19 yaşında iki genç taraftar yaşamını yitirmişti. Kazada 23 kişi de yaralanmıştı.

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