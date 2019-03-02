Kerestecioğlu: Özhaseki'nin IŞİD militanları ile deneyimi mi olmuş?

HDP Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkan adayı Filiz Kerestecioğlu, Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlenen kahvaltıda gazetecilerle buluştu.
‘İLERİDE BENİ ÇAPA İLE GÖREBİLİRSİNİZ'
Çankaya'da tarım potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kerestecioğlu, burada tarımı geliştireceğini sayılar vererek anlattı:
Ankara milletvekili olduktan sonra ildeki tarım potansiyelini fark ettiğini söyleyen Kerestecioğlu, "(İldeki) 20 tarım ürünü Türkiye için öncü. Bunu öğrendikten sonra benim içimden çiftçi çıktı. Beni ileride çapa yaparken o alanlarda görebilirsiniz."
‘KADINLAR KAHVESİ AÇILABİLİR'
İlçeyi kadınlarla birlikte yöneteceklerini ifade eden Kerestecioğlu, ülke siyasetinde kadınların görünmez olmasını eleştirerek, "Her partide alanlarda çalışanlar kadınlar olduğu halde rakamları sizler de biliyorsunuz. Örneğin AKP'de 1297 adayından sadece 24'ü, CHP'de 904 adayından 48 kadın. HDP'de 251 yerin tamamında kadınları eş başkan adayı olarak gösterdi" diye konuştu.
"Bu hizmetleri sunanlar da herhalde Binali Yıldırım gibi ‘İtaat et, rahat et' diyorlardır. Hanım sözü zaten kadın cinsiyetini yok sayıyor. Bunlar kadınları toplumsal cinsiyet rollerinin içerisine kadınları hapsetmeye çalışan anlayışın göstergesi. Ama kadınlar kahvesi açılabilir, hoş bir şey olur."
‘DEMOKRATİK SİYASETE KAPI ARALAYACAĞIZ'
HDP'nin seçim stratejisine ilişkin karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Kerestecioğlu, "Belli ki bu strateji işe yarıyor. Seçimin tüm aktörleri ve özellikle de iktidar cenahı bize daha fazla yükleniyor" dedi.
'BUNLARA GÜLMEKTEN BAŞKA YAPILACAK ŞEY YOK'
"Kendilerinin acaba IŞİD militanlarıyla deneyimi mi olmuş? Bunlara gülmekten başka yapılacak bir şey yok".
‘SEÇİME GİREN PARTİNİN PROPAGANDA YAPMASINDAN DOĞAL BİR ŞEY YOK'
"HDP lehine propaganda yaptıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı" başlıklı haberler hakkında dava açılıp açılmadığı sorusunu ise Kerestecioğlu, şöyle cevapladı:
"Adalet Bakanlığı'na soru önergesi verdim ve ‘AKP propagandası yapmak da seçimlerde suç sayılacak mı?' dedik. Seçime giren bir partinin propaganda yapmasından daha doğal bir şey olamaz. Yapılan hakaretlerde biz başvurduğumuzda ‘düşünce, ifade özgürlüğü', biz yaptığımız zaman ‘terör propagandası, hakaret, suç' oluyor. Şahsım bile toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili açılan davalardan 3 kez beraat ettim."
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