Kerestecioğlu: Özhaseki'nin IŞİD militanları ile deneyimi mi olmuş?

HDP Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkan adayı Filiz Kerestecioğlu, AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'nin "Eve su parası getiren tahsildarın militan olduğunu, başımıza gelecek felaketleri bir düşünün" ifadesine tepki gösterdi. Kerestecioğlu, "Kendisinin IŞİD militanları ile deneyimi mi olmuş?" dedi.

HDP Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkan adayı Filiz Kerestecioğlu, Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlenen kahvaltıda gazetecilerle buluştu.

© Fotoğraf : İHA Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kavurma ve tarhana kararı

Gazete Duvar'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre , Çankaya'dan aday olmasının nedenini, "Başka bir yöneticilik anlayışının mümkün olabileceği siyasetin önünü açmak" diye açıklayan Kerestecioğlu, Türkiye'deki belediyelerde başkan odaklı bir siyaset olduğunu belirterek, "İlçedekilerin başkanı değil sözcüsü olacağım. Bu yüzden ilçelerde aday gösterdik. Meclis üyeliklerini hedefledik. Belediye meclislerinin biat kültürünün ve rant ilişkilerinin sürdüğü yerler olarak değil halkın siyasete katılımı, denetimi için araç olarak savunuyoruz" dedi.

‘İLERİDE BENİ ÇAPA İLE GÖREBİLİRSİNİZ'

Çankaya'da tarım potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kerestecioğlu, burada tarımı geliştireceğini sayılar vererek anlattı:

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"Buranın üçte biri tarım ve hayvancılığa müsait. Yüzde 22'si tarım, yüzde 11'i yeşil alanlar ve meralar olan bir ilçe. Kooperatifler aracılığıyla, üreticiden tüketiciye şeffaf, denetlenebilir bir gıda zinciri kurulabilir. İmrahor Vadisi'nde sırtınızı SİMPAŞ, yüzünüzü ODTÜ ormanlarına dönerseniz, güzel bir tarım arazisi. 5 yıldır bomboş duran Maltepe'de Çankaya Çarşı kooperatiflere verilebilir. Kadınların işletebileceği semt pazarına dönüşür, halka doğrudan, ucuz gıda sağlanır."

Ankara milletvekili olduktan sonra ildeki tarım potansiyelini fark ettiğini söyleyen Kerestecioğlu, "(İldeki) 20 tarım ürünü Türkiye için öncü. Bunu öğrendikten sonra benim içimden çiftçi çıktı. Beni ileride çapa yaparken o alanlarda görebilirsiniz."

‘KADINLAR KAHVESİ AÇILABİLİR'

İlçeyi kadınlarla birlikte yöneteceklerini ifade eden Kerestecioğlu, ülke siyasetinde kadınların görünmez olmasını eleştirerek, "Her partide alanlarda çalışanlar kadınlar olduğu halde rakamları sizler de biliyorsunuz. Örneğin AKP'de 1297 adayından sadece 24'ü, CHP'de 904 adayından 48 kadın. HDP'de 251 yerin tamamında kadınları eş başkan adayı olarak gösterdi" diye konuştu.

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Gazetecilerden gelen, "Kadınlara hizmet veriyormuş gibi görünen ama adının ‘hanımlar lokali' olduğu yapıları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kerestecioğlu, şu yorumda bulundu:

"Bu hizmetleri sunanlar da herhalde Binali Yıldırım gibi ‘İtaat et, rahat et' diyorlardır. Hanım sözü zaten kadın cinsiyetini yok sayıyor. Bunlar kadınları toplumsal cinsiyet rollerinin içerisine kadınları hapsetmeye çalışan anlayışın göstergesi. Ama kadınlar kahvesi açılabilir, hoş bir şey olur."

‘DEMOKRATİK SİYASETE KAPI ARALAYACAĞIZ'

"HDP'nin aday çıkarmaması kimi yerde AK Parti'ye, kimi yerde CHP'ye destek olarak yorumlanıyor. Her yerde aday çıkarmamasının nedeni, örneğin Çankaya'da çıkarmasının nedeni nedir? HDP'nin seçim stratejisi nedir?" sorusuna Keresteceoğlu, "Bölgede kazanacağız, batıda AKP-MHP ittifakına kaybettireceğiz. Demokratik siyasete kapı aralayacağız. Nerede uygun görüyorsak orada insanları destek vermeye davet edebiliriz ancak bu ittifak değil. Demokrasi ittifakı. Çankaya'da ise ‘kimi koyarsanız koyun seçilir' anlayışına karşıyız" ifadeleriyle yanıt verdi.

HDP'nin seçim stratejisine ilişkin karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Kerestecioğlu, "Belli ki bu strateji işe yarıyor. Seçimin tüm aktörleri ve özellikle de iktidar cenahı bize daha fazla yükleniyor" dedi.

'BUNLARA GÜLMEKTEN BAŞKA YAPILACAK ŞEY YOK'

© AA / Metin Aktas Özhaseki: Eve su parası getiren tahsildarın militan olduğunu, başımıza gelecek felaketleri bir düşünün

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ‘CHP ya da muhalefetten herhangi biri büyükşehri kazanırsa su faturalarınızı militanlar getirir' söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kerestecioğlu, şu yanıtı verdi:

"Kendilerinin acaba IŞİD militanlarıyla deneyimi mi olmuş? Bunlara gülmekten başka yapılacak bir şey yok".

‘SEÇİME GİREN PARTİNİN PROPAGANDA YAPMASINDAN DOĞAL BİR ŞEY YOK'

"HDP lehine propaganda yaptıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı" başlıklı haberler hakkında dava açılıp açılmadığı sorusunu ise Kerestecioğlu, şöyle cevapladı:

"Adalet Bakanlığı'na soru önergesi verdim ve ‘AKP propagandası yapmak da seçimlerde suç sayılacak mı?' dedik. Seçime giren bir partinin propaganda yapmasından daha doğal bir şey olamaz. Yapılan hakaretlerde biz başvurduğumuzda ‘düşünce, ifade özgürlüğü', biz yaptığımız zaman ‘terör propagandası, hakaret, suç' oluyor. Şahsım bile toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili açılan davalardan 3 kez beraat ettim."