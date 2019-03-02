Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'den sonra Trabzon'a gitti.
Burada miting düzenleyen Erdoğan, kardeş kavgasına, kutuplaştırmaya karşı olduklarını ve barışın yanında saf tuttuklarını belirtti.
Erdoğan, bugüne dek rant belediyeciliği değil, gönül belediyeciliği yaptıklarını ifade etti. Trabzonlu seçmenlerine "İstanbul'da, Ankara'da, nerede oturan eşiniz, dostunuz varsa arayın. Sandığa mutlaka gitsinler" diye seslenen Erdoğan, "31 Mart'ta ne diyeceğiz, 'Devam inşallah' diyeceğiz" ifadesini kullandı.
'GERİLİMİ TIRMANDIRMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK'
Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan krize de değindi. Pakistan'ın, ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman’ı serbest bıraktığını hatırlatan Erdoğan, bunu 'iyi niyet göstergesi' olarak yorumladı. "Gerilimi tırmandırmanın kimseye faydası yok" diyen Erdoğan, "Üzerimize düşeni yapacağız. İnşallah Türkiye'nin çabalarıyla sorun çözülecektir" açıklamasında bulundu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)