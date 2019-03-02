Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerine birtakım eleştiriler yönelten Erdoğan, AK Partili seçmenlere "31 Mart'ta ne diyeceğiz, 'Devam inşallah' diyeceğiz" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'den sonra Trabzon'a gitti.

Burada miting düzenleyen Erdoğan, kardeş kavgasına, kutuplaştırmaya karşı olduklarını ve barışın yanında saf tuttuklarını belirtti.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Erdoğan: Yıl sonu itibarıyla işsizlikte önemli bir hamle yapacağız, 3 ay boyunca ücreti, primleri biz üstleneceğiz

Muhalefet partilerini terörle iş birliği içerisinde olduğunu iddia eden Erdoğan, "Ey CHP'ye gönül verenler, siz salonda İstiklal Marşımızı okutmayanlarla olduğunuzun farkında mısınız? İYİ Parti seçmenine şaşırıyorum, ya bunlarla nasıl aynı yolda yürüyebiliyorlar?" diye konuştu.

Erdoğan, bugüne dek rant belediyeciliği değil, gönül belediyeciliği yaptıklarını ifade etti. Trabzonlu seçmenlerine "İstanbul'da, Ankara'da, nerede oturan eşiniz, dostunuz varsa arayın. Sandığa mutlaka gitsinler" diye seslenen Erdoğan, "31 Mart'ta ne diyeceğiz, 'Devam inşallah' diyeceğiz" ifadesini kullandı.

'GERİLİMİ TIRMANDIRMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK'

Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan krize de değindi. Pakistan'ın, ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman’ı serbest bıraktığını hatırlatan Erdoğan, bunu 'iyi niyet göstergesi' olarak yorumladı. "Gerilimi tırmandırmanın kimseye faydası yok" diyen Erdoğan, "Üzerimize düşeni yapacağız. İnşallah Türkiye'nin çabalarıyla sorun çözülecektir" açıklamasında bulundu.