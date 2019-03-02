Erdoğan: Pakistan-Hindistan krizinin çözümü için üzerimize düşeni yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sorunun aşılması için Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'den sonra Trabzon'a gitti.

Burada miting düzenleyen Erdoğan, kardeş kavgasına, kutuplaştırmaya karşı olduklarını ve barışın yanında saf tuttuklarını belirtti.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Erdoğan: Yıl sonu itibarıyla işsizlikte önemli bir hamle yapacağız, 3 ay boyunca ücreti, primleri biz üstleneceğiz

Muhalefet partilerini terörle iş birliği içerisinde olduğunu iddia eden Erdoğan, "Ey CHP'ye gönül verenler, siz salonda İstiklal Marşımızı okutmayanlarla olduğunuzun farkında mısınız? İYİ Parti seçmenine şaşırıyorum, ya bunlarla nasıl aynı yolda yürüyebiliyorlar?" diye konuştu.

Erdoğan, bugüne dek rant belediyeciliği değil, gönül belediyeciliği yaptıklarını ifade etti. Trabzonlu seçmenlerine "İstanbul'da, Ankara'da, nerede oturan eşiniz, dostunuz varsa arayın. Sandığa mutlaka gitsinler" diye seslenen Erdoğan, "31 Mart'ta ne diyeceğiz, 'Devam inşallah' diyeceğiz" ifadesini kullandı.

© REUTERS / AKHTAR SOOMRO Pakistan, esir pilotu Hindistan'a iade etti

Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan krize de değindi. Pakistan'ın, ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman’ı serbest bıraktığını hatırlatan Erdoğan, bunu 'iyi niyet göstergesi' olarak yorumladı. "Gerilimi tırmandırmanın kimseye faydası yok" diyen Erdoğan, "Üzerimize düşeni yapacağız. İnşallah Türkiye'nin çabalarıyla sorun çözülecektir" açıklamasında bulundu.

'BAY KEMAL, SİZ KUYRUKÇUSUNUZ'

© AA / Metin Aktas Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk değil bereket kuyruğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sebze ve meyve fiyatlarının düşürülmesi amacıyla kurulan tanzim satış noktalarındaki kuyruğu eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal, siz kuyrukçusunuz" diyen Erdoğan, devamında "Senin döneminde hastanelerde, eczanelerde oluşan kuyruğu biliyoruz. Vatandaş hastanelerden ölüsünü alamıyordu ölüsünü" ifadesini kullandı. Erdoğan devamında o dönem hastanede çekilmiş bir habere dair görüntüleri de izletti.

Erdoğan mitinge katılanlara seslenerek, "Kenevir torbasının içinde size çay verelim, onu siz demleyin ama şu kardeşinize de dua edin" dedi.