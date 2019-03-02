Erdoğan: Pakistan-Hindistan krizinin çözümü için üzerimize düşeni yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'den sonra Trabzon'a gitti.
Burada miting düzenleyen Erdoğan, kardeş kavgasına, kutuplaştırmaya karşı olduklarını ve barışın yanında saf tuttuklarını belirtti.
Erdoğan, bugüne dek rant belediyeciliği değil, gönül belediyeciliği yaptıklarını ifade etti. Trabzonlu seçmenlerine "İstanbul'da, Ankara'da, nerede oturan eşiniz, dostunuz varsa arayın. Sandığa mutlaka gitsinler" diye seslenen Erdoğan, "31 Mart'ta ne diyeceğiz, 'Devam inşallah' diyeceğiz" ifadesini kullandı.
Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan krize de değindi. Pakistan'ın, ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman’ı serbest bıraktığını hatırlatan Erdoğan, bunu 'iyi niyet göstergesi' olarak yorumladı. "Gerilimi tırmandırmanın kimseye faydası yok" diyen Erdoğan, "Üzerimize düşeni yapacağız. İnşallah Türkiye'nin çabalarıyla sorun çözülecektir" açıklamasında bulundu.
'BAY KEMAL, SİZ KUYRUKÇUSUNUZ'
Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal, siz kuyrukçusunuz" diyen Erdoğan, devamında "Senin döneminde hastanelerde, eczanelerde oluşan kuyruğu biliyoruz. Vatandaş hastanelerden ölüsünü alamıyordu ölüsünü" ifadesini kullandı. Erdoğan devamında o dönem hastanede çekilmiş bir habere dair görüntüleri de izletti.
Erdoğan mitinge katılanlara seslenerek, "Kenevir torbasının içinde size çay verelim, onu siz demleyin ama şu kardeşinize de dua edin" dedi.
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