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18:32 02 Mart 2019
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    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci

    Zeybekci: Hedefimiz burada 30 bin insanımıza istihdam sağlamak

    İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (399)
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    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci, Türkiye’nin en önemli projelerinden olan Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi’ni Urla-Karaburun bölgesine elmas gibi yerleştireceklerini belirterek, "İzmir’in yetişmiş beyinleri, işsizlik nedeniyle başka illere gitmeyecek buraya gelecek. Hedefimiz 30 bin insanımıza istihdam sağlamak" dedi.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : İHA
    Zeybekci: Yapacaklarımızı hayal bile edemezler
    Urla ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 'İzmir’in Efe’si Nihat Zeybekci' sloganları ve coşkuyla karşılandı. AK Parti’nin Urla Belediye Başkan Adayı Adıgüzel Demirel ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adaylarıyla kürsüye çıkan Zeybekci, "Vatandaşlardan gelen bilgilere göre projeler hazırladık" bilgisini aktardı.

    'BURADAN DAHA İYİSİNİ BULAMAYACAKLAR'

    '10 Numara İzmir' projelerinde bu bölgenin önemli bir yerinin bulunduğunu vurgulayan Zeybekci, "Türkiye’nin en önemli projelerinden birini bu bölgeye bir elmas gibi koyduk; yani dünyanın hiçbir yerinde olmayacak kadar avantajlı Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi’ni. Devasa yapılaşmalar olmadan, belki yüzde 1-2 seviyesinde yapılaşmanın yer alacağı bu vadi, öyle bir hale gelecek ki dünyadaki en seçme bilim ve yazılım insanlarını çekecek. İzmir’in yetişmiş çocukları da başka illere iş aramaya gitmeyecek. Urla ile İzmir merkezini buraya bağlayacak metro hattıyla gelecek. Hedefimiz burada 30 bin insanımıza istihdam sağlamak. Öyle bir havza hazırlayacağız ki dünya piyasasına çıktığımızda, yatırımcıların önüne koyduğumuzda buradan daha iyisini bulamayacaklar. İşi, aşı, mutluluğu, İzmir’i büyütmemiz gerekiyor, İzmir’e İzmirlilerin sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
    © Twitter
    Zeybekci: Menderes Havzası, gerçekleştirilecek yatırımlarla Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak
    Zeybekci şöyle devam etti: "Bu muhteşem kentin çöpleri dağlarda, İzmir’e haksızlık yapılmıyor mu? Bakın sahillere birçok yerlerde kanalizasyon denize akmıyor mu? İzmir’in göz bebeği olan bu bölgede doğal gazın ulaşmadığı yerler var. Belediye başkanı isteyecek, belediyenin ortağı olduğu doğal gaz dağıtım şirketi götürmeyecek var mı böyle bir şey. Bahane deyince maalesef şehrimizde dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar bahane var. Bırak kanalizasyonu fosseptik sorunum var dediğinde benim ağrıma gidiyor. 31 Mart’ta Urla hizmeti, hizmetkarlığı tercih edecek."

    'MAKAMDA OTURAN DEĞİL, VATANDAŞIN ARASINDA DOLAŞAN BELEDİYE BAŞKANIYIM'

    İzmir’in moda merkezi olarak tanımlanan Mimar Kemalettin Caddesi’ndeki iş yerlerini gezen Nihat Zeybekci, esnafla sohbet etti, işleri hakkında bilgi aldı, şikayetlerini dinledi. İş yeri sahipleri, "İzmir’e yol lazım, hizmet lazım. Sizi her zaman aramızda görmek istiyoruz. Simge İzmir Fuarı’nı istiyoruz. Harmandalı’ndaki çöplüğü kaldırın nefes alamıyoruz. Gültepe’ye bir çivi çakılmadı” diye dert yandı. Zeybekci, “Makamda oturan değil vatandaşın arasında dolaşan belediye başkanıyım. Oyunuzu İzmir’e verin" yanıtlarını verdi.

    'SU BEDELİ 3.15, GELEN FATURA İSE 38 LİRA'

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Metin Aktas
    Özhaseki: Eve su parası getiren tahsildarın militan olduğunu, başımıza gelecek felaketleri bir düşünün
    Su fiyatlarına tepki gösteren bir vatandaş, "Su kullanıyorum diye sanki haraç toplanıyor. İthal değil, dövize bağlı da değil, Allah’ın verdiği memleketimizin suyu bu. Neden bu kadar pahalı kullanıyoruz. Bir ton su kullanıyorum su bedeli 3.15, gelen fatura ise 38 lira. Bu adil değil konuya el atın lütfen" yönünde şikayette bulundu.

    Zeybekci, ilk meclis toplantısında 0-20 ton metreküp su kullanımında yüzde 50 indirim yapacaklarını, faturalardaki bu abartıyı ortadan kaldıracaklarını belirtti. İhracat yapan bir gelinlik üreticisine giden Zeybekci, gelinliği inceleyerek ağırlığını sordu. 12 kilo civarında olduğunu öğrenince “yazık değil mi geline” diye espri yaptı.

    'İZMİR'İN ZEKATI YUNANİSTAN'A, İTALYA'YA YETER'

    Zeybekci, Tarım Orman Bakanı Pakdemirli, AK Parti ve MHP’nin İzmir milletvekilleri, il başkanlarıyla birlikte AK Parti Karabağlar Belediye Başkanı Bilal Doğan’ın projelerini tanıttığı toplantıya katıldı. Zeybekci, "İzmir tek başına bir il değildir, İzmir Ege’dir, Türkiye’dir. Ege’deki arkeolojik kalıntılara, medeniyetlere, dinler tarihine bakın; inanın zekatı Yunanistan’a yeter, İtalya’ya yeter. O kadar zengin bir coğrafyadayız" diye konuştu.

    Nihat Zeybekci
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Nihat Zeybekci: İzmir, Türkiye’nin en değerli varlığı
    İzmir’in bugünkü halinin fotoğrafına baktığında geri giden bir şehri karşılarında bulduklarını, genç işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerindeki bir şehirle karşılaştıklarını ifade eden Zeybekci, şunları söyledi: "İzmir’in gençleri İzmir’den gidiyor çünkü iş bulamıyor. İzmir’de 4-5 yıldızlı otel yatak kapasitesi Antalya’nın 22’de 1’i oranında. Antalya’ya geçen yıl 19 milyon turist geldi, İzmir’e ise 1 milyon. Antalya’ya 100 milyar lira para giriyor, İzmir’e gelmiyor. Yani Antalya’ya aş, iş, mutluluk, refah, huzur geliyor. Sebep ise İzmir’in sahibi yok, OSB’ler üretip imar planına işleyemiyoruz, yeni yatırımların önünü açamıyoruz. Dünyada sağlık, spor, kültür, inanç, ticaret turizminde en zengin, en avantajlı şehrindeyiz. Koruma kullanmayı gözeten imar planlarını hazırlamak, uluslararası arenaya çıkmak ve yatırımcının önüne koymak gerekiyor. Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla bunu yapacağız. Gençlerimizi bu şehirde istihdam edeceğiz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (399)

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    Etiketler:
    AK Parti, Nihat Zeybekci, Urla, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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