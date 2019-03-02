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18:33 02 Mart 2019
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    Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: 100'e yakın belediyeye niye kayyum atandı?

    © AA / Sercan Küçükşahin
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (399)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "'Kürdistan' diye bir yer var mı bizim ülkemizde? Ülkemizin baştan sona en ücra köşesine kadar adı tektir, o da Türkiye'dir. Onu da bölmeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

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    © AA / Miraç Kaya
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    Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında vatandaşa hitabında sözlerine Cumhur İttifakı'nın neden kurulduğunu anımsatarak başlayan Özhaseki, son yıllarda ülkenin bölünmesini isteyen grupların yerlerinde duramadıklarını söyledi.

    Özhaseki, öncelikle 40-50 yıldır bu milletin başına bela olan PKK belasının bulunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 4 sene kadar önce çukur kazıp, devlet ilan etmeye kalktılar, şımardılar, kendilerinden geçtiler. Onlara öyle yüz verdiler ki liderleri televizyona çıktı saz çaldı, türkü söyledi, şirin adam gibi gösterdiler. Onlar da buldukları cesaretle öz yönetim ilan ettiler. Paçavralarını 'bayrak' diye çekip, güya devletimizi, topraklarımızı bölmeye kalktılar." ifadesini kullandı.

    'KAFASI KANDİL'DE OLAN SATILIK UŞAKLAR İŞ BAŞINA GELMESİN'

    "Kafası Kandil'de olan satılık uşaklar iş başına gelmesin" diye bir dertlerinin olduğuna dikkati çeken Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kafası, Pensilvanya'da olan sapıklar iş başına gelmesinler diye bir derdimiz var. Eskiden böyleleri var mıydı? Elbette vardı. 100'e yakın belediyeye niye kayyum atandı? Özellikle Kandil'in tayin ettiği adamlar, belediyelerde ne kadar para bulurlarsa çalıyorlar, dağa gönderiyorlar. Tüm belediyelerin imkanları onların emirlerinde, onlara hizmet etmekten özellikle haz alıyorlar. Türkiye'deki gizli kapaklı yollardan giren esrar, eroin gibi ne kadar lanet iş varsa onlar tarafından yapılıyor. Bu adamların para çalmalarına, devletin dibine dinamit koymalarına göz mü yumalım? Elbette göz yummayacağız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

    'KÜRDİSTAN DİYE BİR YER VAR MI ÜLKEMİZDE?'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    Birileri tarafından, "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz." ifadelerinin kullanıldığını söyleyen Özhaseki, "Baştan sonra skandal. Kürdistan nedir? Nereden çıktı bu laf? Kürdistan diye bir yer var mı bizim ülkemizde? Ülkemizin baştan sona en ücra köşesine kadar adı tektir, o da Türkiye'dir. Onu da bölmeye kimsenin gücü yetmez. Gerçek niyetleri ortada. Böyle bir kirli pazarlık olmaz. Evlatlarımızın katiliyle bir araya gelinmez. O kan bulaşan oylara talip olunmaz." diye konuştu.

    'ANKARA BİZİMDİR, BİZİM OLACAK'

    MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da bu seçimlerin yerel seçim değil, beka seçimi oluğunu belirtti. Özhaseki ve AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz için seçimlerde destek sözü isteyen Yıldırım, CHP'nin hiç anket açıklayamadığını söyledi. Yıldırım, "Dün itibarıyla bir anket şirketi değil, birçok anket şirketinin ortak görüşü şu; 'Mehmet Özhaseki solu solladı geliyor, Cumhur İttifakı geliyor, öne geçti'. Ankara bizimdir, bizim olacak." ifadelerini kullandı.

    Özhaseki, SKM'nin açılışı öncesinde Pursaklar ilçesinde pazar esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Yılmaz'ın yanı sıra bölge milletvekilleri, AK Parti ve MHP'den partililerin katılımıyla Pursaklar SKM'nin açılışını yaptı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (399)

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    Etiketler:
    AK Parti, Mehmet Özhaseki, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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