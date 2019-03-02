Yıldırım cemevi açılışı yaptı: Adımın içinde o Ali var ya, hem gurur hem sorumluluk

Alevi-sunni kardeşliğine vurgu yapan Yıldırım, "Bu kültürü bilen ve beraberce yaşayan bir gelenekten geliyorum. Yan yana, can cana yaşadık. Ben bu kültürün içinde büyüdüm. Hz. Ali, Hz. Peygamberimizin yol arkadaşı, can yoldaşı, damadı, İslam halifesi… Adımın içinde o Ali var ya hem çok büyük gurur, hem çok büyük mutluluk, hem de çok büyük sorumluluk. Velhasıl komşumuz bu adı vererek çıtayı epeyce yükseltmiş." ifadesini kullandı.
"Birbirimizin çocuklarına isim verecek kadar yakınız. Birbirimize kirvelik yapacak kadar yakınız. Biz iç içe yaşadık, birlikte yaşadık, birlikte yaşamaya bundan sonra da ilelebet devam edeceğiz. Kimse aramıza fitne, fesat sokmaya muvaffak olamayacak." diyen Yıldırım, bu toprakların ortak yurt olduğu kaydetti.
'BU TOPRAKLARDA AYRIMCILIK, NEFRET HAYAT BULAMAZ'
Paylaşacak çok şey bulunduğunu ancak ayrışacak hiçbir şeyin bulunmadığını aktaran Yıldırım, sözlerini, "Ayrılıklarımızı hep zenginlik olarak görüyoruz. Tabuları yıktık, halkımızın beyinlerindeki duvarları parçaladık. Milletimizin birbirine kulak vermesini sağladık." diye tamamladı.
Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cemevi Dernek Başkanı Mahmut Türkmen de etkinlikte selamlama konuşması yaptı.
Konuşmaların ardından Yıldırım ve protokol, açılış kurdelesini kesti. Yıldırım, etkinlikte kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.
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