Yıldırım'dan EYT'liye: Sabır, biraz daha sabır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yanına gelen bir kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, "Sabır, biraz daha sabır" diye yanıt verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik’te Gazi Paşa Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Binali Yıldırım, sabah ilk olarak AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binasına geldi. Burada partililerle görüşen Yıldırım, daha sonra esnaf ziyareti için Gazi Paşa Caddesi’ne geçti.

Yıldırım, kestaneciden 100 liraya satın aldığı kestaneleri, yurttaşlara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım yanına gelen bir kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını (EYT) ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, “Sabır, biraz daha sabır” diye yanıt verdi. Binali Yıldırım, bir kebapçıda döner keserek, korumalara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım, daha sonra MHP Pendik İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.