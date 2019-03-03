AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki: Mesele vatan, bayrak meselesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, "Mesele vatan, bayrak meselesiyse o zaman başka bir şey konuşulmaz. O zaman da yanımızda Devlet Bey'den başka kimseyi görmedik" dedi.

Kafkas Dernekleri Federasyonunun Kafkas Derneği Genel Merkezi'nde yapılan toplantısına katılan Özhaseki, Türkiye'nin mazlumların sığındığı bir coğrafya olduğunu anlattı. Türkiye'deki gelişmeler ve ilerlemeleri çekemeyen bazı güçlerin varlığına dikkati çeken Özhaseki, bu çevrelerin PKK'ya "Siz artık yavaş yavaş bağımsızlık ilan edin. Çukurları kazın. Öz yönetim ilan edin" tavsiyeleri verdiklerini aktardı.

O dönemde herkesin AK Parti'nin iktidardan düşmesini beklediğine ve ülkenin koalisyonlar eliyle yönetilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Özhaseki, Doğu'ya yaptığı bir ziyaret sırasında bölge halkına söylediklerini şöyle anlattı: "Bir gittiğimde dedim ki, sınırdaki herkesle komşusunuz, akrabasınız ama orada 13 bin kilometre öteden gelen Coniler var. Soruyor musunuz neden gelmişler? Onlarla bir akrabalığın var mı? Yok, yok, yok. Niye buradalar o zaman? Sizin çocuklarınızın eline silah veriyorlar, çocuklarınızı öldürüyorlar."

Türkiye'nin karşısına aynı zamanda FETÖ, IŞİD ve DHKP-C gibi örgütlerin de çıkarıldığını ifade eden Özhaseki, "Aynı yerden besleniyorlar. Türkiye bölünsün, parçalansın istiyorlar. Çok net. Sağ-sol densin kavga çıksın, Türk-Kürt densin kavga çıksın, ülkemizin güneyinde terör devleti kurulsun istiyorlar. Biz onlarla mücadele ederken tüm milletimizin bize dua ettiğini biliyoruz." diye konuştu.

'YANIMIZDA DEVLET BEY'DEN BAŞKASINI GÖRMEDİK'

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Böyle bir süreçten geçerken siyasi partilerle birlikte hareket etmek istediklerini dile getiren Özhaseki, "Mesele vatan, bayrak meselesiyse o zaman başka bir şey konuşulmaz. O zaman da yanımızda Devlet Bey'den başka kimseyi görmedik. Allah razı olsun. O zaman Cumhur İttifakı'ndaki çalışmalarımız başladı." dedi. Özhaseki, HDP'li belediyelerin Ankara'dan gönderilen parayı Kandil'e yolladığını da ifade ederek "Patnos'ta 5 sene önce işçiye 7 bin 500 lira maaş veriyorlardı. Paran varsa ver ama yatırım için hiç kaynak bırakmadan personel giderlerine harcıyorlardı. İşçilere imza attırıyorlar, parayı da Kandil'e yolluyorlardı." diye konuştu.

'UÇMUŞLAR, KAFA GİTMİŞ'

Özhaseki, geçen günlerde Kayseri'den bir arkadaşının geldiğini ve fabrikasının yanındaki komşu iş adamıyla yaşadığı diyaloğu kendisine şöyle aktardığını anlattı:

"Kayseri'den gelen arkadaşım yanındaki komşusunun FETÖ'cü olduğunu anlattı. 'Adam FETÖ'cu, ıslah olacak gibi gözükmüyor' dedi. O arkadaşım komşusuna 'Şu Pensilvanya'daki Feto seni arasa, senin komşun Ahmet Efendiyi vur dese vurur musun?' demiş. 'Amerika'daki manyağın biri arayacak öldürür müsün?' demiş. Komşusu da ayağa kalkarak 'Hocam beni arasın, vallahi vururum' demiş. Böyle bir sapıklık, manyaklık var mı? Uçmuşlar. Kafa gitmiş. Böyle insanlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Derdimiz bu. İnşallah sonuna kadar mücadele edeceğiz."

'BENDEN ÖNCE SELÇUKLULAR VARDI'

Kayseri'de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rahmetli babamdan bir dönem izin almıştım. Vatandaş sevince oyumuz arttı. Oyumuzu yüzde 70'e yükseltince havaya girdik. 5 dönem belediye başkanlığı yaptım. Bana soruyorlar 'Senden önce kim vardı?' diye. Ben de esprili şekilde, 'Selçuklular vardı' diyorum. Başladığımda borçluydu belediye.100 bine yakın gecekondu yapılmıştı. 100 bin evi yıktırdım, kimse beddua etmedi. Davullu zurnalı yıktım. Onları da yeni evlerine oturttum."

'SU PARASINI İNDİRMEK PROJE DEĞİL TARİFEDİR'

Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş'la Ankara'yı konuşmak istediğine işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti: "Televizyoncu arkadaşlara dedim ki 'Projeleri nedir sorun.' Gazeteci arkadaşlar da sorunca 'Su parasını indireceğim.' dedi. Onu da Mustafa Tuna indirdi. Su parası ve ekmek parası tarifedir. Tarifeden proje olmaz. Biz suyu indirince karşı tarafın tüm projeleri bitti. Sabah 'Süt dağıtacağım, akşam bir şey yapacağım.' diyor. Biz kültür yolu projesi hazırladık. 411 tescilli eser var Ankara'da. 72 tane müze var. Cumhuriyet döneminin en güzel eserleri Ankara'da. Kimsenin haberi yok. Yaptıklarımız ortada. Geçmişte yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."