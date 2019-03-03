AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki: Mesele vatan, bayrak meselesi

O dönemde herkesin AK Parti'nin iktidardan düşmesini beklediğine ve ülkenin koalisyonlar eliyle yönetilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Özhaseki, Doğu'ya yaptığı bir ziyaret sırasında bölge halkına söylediklerini şöyle anlattı: "Bir gittiğimde dedim ki, sınırdaki herkesle komşusunuz, akrabasınız ama orada 13 bin kilometre öteden gelen Coniler var. Soruyor musunuz neden gelmişler? Onlarla bir akrabalığın var mı? Yok, yok, yok. Niye buradalar o zaman? Sizin çocuklarınızın eline silah veriyorlar, çocuklarınızı öldürüyorlar."
Türkiye'nin karşısına aynı zamanda FETÖ, IŞİD ve DHKP-C gibi örgütlerin de çıkarıldığını ifade eden Özhaseki, "Aynı yerden besleniyorlar. Türkiye bölünsün, parçalansın istiyorlar. Çok net. Sağ-sol densin kavga çıksın, Türk-Kürt densin kavga çıksın, ülkemizin güneyinde terör devleti kurulsun istiyorlar. Biz onlarla mücadele ederken tüm milletimizin bize dua ettiğini biliyoruz." diye konuştu.
'YANIMIZDA DEVLET BEY'DEN BAŞKASINI GÖRMEDİK'
'UÇMUŞLAR, KAFA GİTMİŞ'
Özhaseki, geçen günlerde Kayseri'den bir arkadaşının geldiğini ve fabrikasının yanındaki komşu iş adamıyla yaşadığı diyaloğu kendisine şöyle aktardığını anlattı:
"Kayseri'den gelen arkadaşım yanındaki komşusunun FETÖ'cü olduğunu anlattı. 'Adam FETÖ'cu, ıslah olacak gibi gözükmüyor' dedi. O arkadaşım komşusuna 'Şu Pensilvanya'daki Feto seni arasa, senin komşun Ahmet Efendiyi vur dese vurur musun?' demiş. 'Amerika'daki manyağın biri arayacak öldürür müsün?' demiş. Komşusu da ayağa kalkarak 'Hocam beni arasın, vallahi vururum' demiş. Böyle bir sapıklık, manyaklık var mı? Uçmuşlar. Kafa gitmiş. Böyle insanlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Derdimiz bu. İnşallah sonuna kadar mücadele edeceğiz."
'BENDEN ÖNCE SELÇUKLULAR VARDI'
'SU PARASINI İNDİRMEK PROJE DEĞİL TARİFEDİR'
Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş'la Ankara'yı konuşmak istediğine işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti: "Televizyoncu arkadaşlara dedim ki 'Projeleri nedir sorun.' Gazeteci arkadaşlar da sorunca 'Su parasını indireceğim.' dedi. Onu da Mustafa Tuna indirdi. Su parası ve ekmek parası tarifedir. Tarifeden proje olmaz. Biz suyu indirince karşı tarafın tüm projeleri bitti. Sabah 'Süt dağıtacağım, akşam bir şey yapacağım.' diyor. Biz kültür yolu projesi hazırladık. 411 tescilli eser var Ankara'da. 72 tane müze var. Cumhuriyet döneminin en güzel eserleri Ankara'da. Kimsenin haberi yok. Yaptıklarımız ortada. Geçmişte yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."
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