Albayrak: Demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik

'PENSİLVANYA KİMİ DESTEKLİYOR, GÖRÜYOR MUYUZ?'
Albayrak, Türkiye'nin çok tarihi günlerden geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu ne seçimi, yerel seçim, değil mi? Yerel seçim belediyecilik, hizmetçilik anlayışıyla adayların yarıştığı, halka en çok hizmeti yapanın vaatleriyle meydanda dolaştığı bir seçim ama gelin görün ki yine kimler neyi konuşuyor, arkadan kimler ne operasyon yapıyor. Bugün Kandil açıklama yapıyor. Takip ediyor muyuz? Hangi partiler bir arada omuz omuza yürüyor, görüyor muyuz? Pensilvanya kimi destekliyor, görüyor muyuz? İşte bu resim ışığında 31 Mart bir beka seçimidir. Bunu görüyor muyuz?".
'ÇÖP, ÇAMUR VE ÇUKUR BELEDİYECİLİĞİ…'
"Türkiye'de hizmet anlayışı noktasında baktığımızda da AK Parti belediyeciliği, çok net ifade ediyorum, halka hizmet anlayışıyla Türkiye'nin 81 vilayetinde her zaman tarih yazmıştır. Buna şahit miyiz? Şimdi bir taraftan 3 Ç, çöp, çamur ve çukur belediyeciliği. Son dönemde televizyonlarda herhalde yaşamışsınızdır, halkı azarlama belediyeciliği de çıktı. Vatandaşa hakaret etme belediyeciliği de çıktı, izliyorsunuz değil mi? Gerek İzmir'in bu çöplerden geçilmez halini gerek Şişli'nin CHP belediyeciliğindeki çöp belediyeciliğini izliyorsunuz, değil mi? O zaman hem beka için hem hizmet için 31 Mart'ta Trabzon, AK Parti'nin arkasında durmaya var mı?".
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