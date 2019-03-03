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01:18 03 Mart 2019
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    Berat Albayrak

    Albayrak: Demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik

    © AA / Mehmet Acar
    Türkiye
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili olarak “Ekonomik bir saldırı ile dolar 6, 7, 8, 9, 10 lira olacak diye ülkemize yüklenenler... Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik” açıklamasında bulundu.

    Berat Albayrak
    © AA / Emin Mengüarslan
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    AK Parti'nin Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'ndaki mitinginde konuşan Albayrak, "Son 5 yıldır her yıl en az bir seçim yaşadık ama bu son seçim enteresan. 6 ay önce 5 yıl boyunca maruz kaldığımız saldırılardan bir tanesine daha maruz kaldık. Ekonomik bir saldırı ile dolar 6, 7, 8, 9, 10 lira olacak diye ülkemize yüklenenler… Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik" ifadesini kullandı.

    'PENSİLVANYA KİMİ DESTEKLİYOR, GÖRÜYOR MUYUZ?'

    Albayrak, Türkiye'nin çok tarihi günlerden geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

    "Bu ne seçimi, yerel seçim, değil mi? Yerel seçim belediyecilik, hizmetçilik anlayışıyla adayların yarıştığı, halka en çok hizmeti yapanın vaatleriyle meydanda dolaştığı bir seçim ama gelin görün ki yine kimler neyi konuşuyor, arkadan kimler ne operasyon yapıyor. Bugün Kandil açıklama yapıyor. Takip ediyor muyuz? Hangi partiler bir arada omuz omuza yürüyor, görüyor muyuz? Pensilvanya kimi destekliyor, görüyor muyuz? İşte bu resim ışığında 31 Mart bir beka seçimidir. Bunu görüyor muyuz?".

    'ÇÖP, ÇAMUR VE ÇUKUR BELEDİYECİLİĞİ…'

    Berat Albayrak
    © AA / Emin Mengüarslan
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    AK Parti'nin belediyecilik anlayışına dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Türkiye'de hizmet anlayışı noktasında baktığımızda da AK Parti belediyeciliği, çok net ifade ediyorum, halka hizmet anlayışıyla Türkiye'nin 81 vilayetinde her zaman tarih yazmıştır. Buna şahit miyiz? Şimdi bir taraftan 3 Ç, çöp, çamur ve çukur belediyeciliği. Son dönemde televizyonlarda herhalde yaşamışsınızdır, halkı azarlama belediyeciliği de çıktı. Vatandaşa hakaret etme belediyeciliği de çıktı, izliyorsunuz değil mi? Gerek İzmir'in bu çöplerden geçilmez halini gerek Şişli'nin CHP belediyeciliğindeki çöp belediyeciliğini izliyorsunuz, değil mi? O zaman hem beka için hem hizmet için 31 Mart'ta Trabzon, AK Parti'nin arkasında durmaya var mı?".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Trabzon, Türkiye
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