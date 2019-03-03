Kayıt
01:17 03 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    CHP, bayrak, logo

    CHP İzmir'de istifalar

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    CHP Buca Gençlik Kolları Başkanı Can İrat ve yönetim kurulunun, CHP Parti Meclisi tarafından ilçe belediye başkan adayı olarak belirlenen Suat Nezir'in isminin ilçe seçim kuruluna sunulmamasına tepki olarak istifa ettiği bildirildi. Ayrıca CHP Seferihisar Meclis Üyesi ikinci sıra adayı Akın İldeniz'in meclis adaylığından istifa ettiği bildirildi.

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
    CHP'den adaylığı geri çekilen İzmir Buca adayı Nezir: Bu partiyi 3-5 çakala teslim etmeyeceğiz
    Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, Nezir'in aday değiştirme sürecinin son günü ve saatinde mağdur bırakıldığını, partililer, Buca halkı ve gençlik kolları üyelerinin bu durumdan memnun olmadığı belirtildi.

    Açıklamada, karar değişikliği ile partinin ciddi tepkiler toplamaya devam ettiği, partinin evladı Suat Nezir'in ailesi ve sevenlerinin kırılan onur ve itibarının kendilerine tekrar iade edilmesi gerektiği ifade edildi.

    'BAZI MAKAM SAHİPLERİNİN HİLELERİNİ GÖRMEK, BİZİ ONLAR ADINA UTANDIRDI'

    "Biz gençler siyaseti dürüst, onurlu ve ilkeli duruşun topluma yayılması amacıyla yaparken, bazı makam sahiplerinin yaptıkları hileleri görmek bizi onlar adına da utandırmıştır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu operasyonu eğip bükmenin bir anlamı yoktur, yapılan şey düpedüz siyasi kapkaçtır. Bugün Suat Nezir'e karşı yapılan bu kapkaç operasyonunun, ileride biz gençlerin de başına gelmeyeceğinin garantisini bize kim verecek? Bizim siyaseti yozlaştıranlara karşı ses çıkartmayanlardan alacak bir dersimiz yoktur. Fakat onlar gençliğin dinamik ruhu ve temiz siyasetinden ders çıkarmalıdırlar.

    CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklandıktan sonra ismi Erhan Kılıç ile değiştirilen Suat Nezir
    © AA / Suat Nezir seçim ofisi
    CHP’nin adaylıktan aldığı Nezir: Bana bunu yaşatanları affetmem mümkün değil
    Bu süreçte gençlik kolu yönetimi olarak alanda çalışma yapma olanağımız kalmamıştır çünkü Suat Nezir ile çalışma yaptığımız mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, gelinen noktanın vahametinden bihaber değildirler.

    'İNSANI İNSAN YAPAN DEĞERLER, SİYASETTEN DAHA ÖNEMLİ'

    Hiçbir siyaset, küçük bir kız çocuğunun ne gülüşünden ne de bir damlacık göz yaşından daha değerli değildir. İnsanı insan yapan değerler, hileli siyasetin çok ötesinde bir anlam taşır. Biz partinin genç evlatları olarak Suat Nezir'in kızının göz yaşında dahi Buca'ya yapılan haksızlığı çok net görebiliyoruz. Aldığımız istifa kararı, ilkeli siyasetten ayrılmayacağımızın bir teminatı olarak düşünülmeli ve siyasete bir nokta değil olsa olsa virgül koymak olarak değerlendirilmelidir".

    BİR İSTİFA DA SEFERİHİSAR'DAN

    Bir istifa haberi de, Seferihisar'dan geldi. Seferihisar CHP Meclis Üyesi ikinci sıra adayı Akın İldeniz'in meclis adaylığından istifa ettiği bildirildi.

    Seferihisar Yenihaber'in bildirdiğine göre İldeniz'den boşalan sıraya Yelda Celiloğlu'nun getirildiği iddia ediliyor.

    Tunç Soyer, Neptün Soyer, Yelda Celiloğlu
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'nin başvuruda bulunmadan aday gösterilen Seferihisar adayı Celiloğlu, adaylıktan çekildi
    İldeniz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    ''Yaklaşık 6 yıldır üyesi olduğum ve 4 yıldır Seferihisar gençlik kolları başkanlığını onur ve gururla yürüttüğüm cumhuriyet halk partisinden 31 mart yerel seçimleri için, parti yöneticilerimin takdiri ile Seferihisar meclis üyesi adaylığı listesinde 2. Sıradan aday gösterildim. Ancak, aşkla çıktığım İzmir yolculuğunda hayatını örnek aldığım, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayınız sn. Tunç Soyer başta olmak üzere, Seferihisar belediye başkan adayımız sn. İsmail Yetişkin ve Cumhuriyet Halk Partisi Seferihisar ilçe örgütüne iktidar olma yolunda hiçbir kişisel çıkar gözetmeden, daha anlamlı ve örgütlü mücadeleyi büyüyebilmek adına; Cumhuriyet Halk Partisi, Seferihisar meclis üyesi adaylığından kendi kararımla geri çekilmeyi an itibariyle uygun bulduğumu belirtmek isterim. Bunun haricindeki her turlu yorum, görüş ve beyanların gerçek dışı ve iyi niyetli olmadığını özellikle hatırlatarak, Seferihisar Gençlik kolları başkanı olarak görevime devam edeceğimi ve yerelde iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisinin bir neferi olmaktan gurur duyduğumun bilinmesini isterim. Tunç başkanımızın öncülüğünde aşkla çıktığımız bu yolculuk, siyasetin gençleştiği başka bir Türkiye'yi mümkün kılacak. Gençler olarak buna inancımız ve desteğimiz tamdır''.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Yelda Celiloğlu, Suat Nezir, Seferihisar, Buca, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet