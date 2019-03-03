CHP İzmir'de istifalar

CHP Buca Gençlik Kolları Başkanı Can İrat ve yönetim kurulunun, CHP Parti Meclisi tarafından ilçe belediye başkan adayı olarak belirlenen Suat Nezir'in isminin ilçe seçim kuruluna sunulmamasına tepki olarak istifa ettiği bildirildi. Ayrıca CHP Seferihisar Meclis Üyesi ikinci sıra adayı Akın İldeniz'in meclis adaylığından istifa ettiği bildirildi.

Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, Nezir'in aday değiştirme sürecinin son günü ve saatinde mağdur bırakıldığını, partililer, Buca halkı ve gençlik kolları üyelerinin bu durumdan memnun olmadığı belirtildi.

Açıklamada, karar değişikliği ile partinin ciddi tepkiler toplamaya devam ettiği, partinin evladı Suat Nezir'in ailesi ve sevenlerinin kırılan onur ve itibarının kendilerine tekrar iade edilmesi gerektiği ifade edildi.

'BAZI MAKAM SAHİPLERİNİN HİLELERİNİ GÖRMEK, BİZİ ONLAR ADINA UTANDIRDI'

"Biz gençler siyaseti dürüst, onurlu ve ilkeli duruşun topluma yayılması amacıyla yaparken, bazı makam sahiplerinin yaptıkları hileleri görmek bizi onlar adına da utandırmıştır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu operasyonu eğip bükmenin bir anlamı yoktur, yapılan şey düpedüz siyasi kapkaçtır. Bugün Suat Nezir'e karşı yapılan bu kapkaç operasyonunun, ileride biz gençlerin de başına gelmeyeceğinin garantisini bize kim verecek? Bizim siyaseti yozlaştıranlara karşı ses çıkartmayanlardan alacak bir dersimiz yoktur. Fakat onlar gençliğin dinamik ruhu ve temiz siyasetinden ders çıkarmalıdırlar.

© AA / Suat Nezir seçim ofisi CHP’nin adaylıktan aldığı Nezir: Bana bunu yaşatanları affetmem mümkün değil

Bu süreçte gençlik kolu yönetimi olarak alanda çalışma yapma olanağımız kalmamıştır çünkü Suat Nezir ile çalışma yaptığımız mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, gelinen noktanın vahametinden bihaber değildirler.

'İNSANI İNSAN YAPAN DEĞERLER, SİYASETTEN DAHA ÖNEMLİ'

Hiçbir siyaset, küçük bir kız çocuğunun ne gülüşünden ne de bir damlacık göz yaşından daha değerli değildir. İnsanı insan yapan değerler, hileli siyasetin çok ötesinde bir anlam taşır. Biz partinin genç evlatları olarak Suat Nezir'in kızının göz yaşında dahi Buca'ya yapılan haksızlığı çok net görebiliyoruz. Aldığımız istifa kararı, ilkeli siyasetten ayrılmayacağımızın bir teminatı olarak düşünülmeli ve siyasete bir nokta değil olsa olsa virgül koymak olarak değerlendirilmelidir".

BİR İSTİFA DA SEFERİHİSAR'DAN

Bir istifa haberi de, Seferihisar'dan geldi. Seferihisar CHP Meclis Üyesi ikinci sıra adayı Akın İldeniz'in meclis adaylığından istifa ettiği bildirildi.

Seferihisar Yenihaber'in bildirdiğine göre İldeniz'den boşalan sıraya Yelda Celiloğlu'nun getirildiği iddia ediliyor.

İldeniz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Yaklaşık 6 yıldır üyesi olduğum ve 4 yıldır Seferihisar gençlik kolları başkanlığını onur ve gururla yürüttüğüm cumhuriyet halk partisinden 31 mart yerel seçimleri için, parti yöneticilerimin takdiri ile Seferihisar meclis üyesi adaylığı listesinde 2. Sıradan aday gösterildim. Ancak, aşkla çıktığım İzmir yolculuğunda hayatını örnek aldığım, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayınız sn. Tunç Soyer başta olmak üzere, Seferihisar belediye başkan adayımız sn. İsmail Yetişkin ve Cumhuriyet Halk Partisi Seferihisar ilçe örgütüne iktidar olma yolunda hiçbir kişisel çıkar gözetmeden, daha anlamlı ve örgütlü mücadeleyi büyüyebilmek adına; Cumhuriyet Halk Partisi, Seferihisar meclis üyesi adaylığından kendi kararımla geri çekilmeyi an itibariyle uygun bulduğumu belirtmek isterim. Bunun haricindeki her turlu yorum, görüş ve beyanların gerçek dışı ve iyi niyetli olmadığını özellikle hatırlatarak, Seferihisar Gençlik kolları başkanı olarak görevime devam edeceğimi ve yerelde iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisinin bir neferi olmaktan gurur duyduğumun bilinmesini isterim. Tunç başkanımızın öncülüğünde aşkla çıktığımız bu yolculuk, siyasetin gençleştiği başka bir Türkiye'yi mümkün kılacak. Gençler olarak buna inancımız ve desteğimiz tamdır''.