''Yeni parti işlerini, AK Parti'ye hiç bulaşmamış ama o camia içinde yer almış entelektüel bir ekip yürütüyor'

Cilara'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
"Yeni Bir Parti ekibinin kim olduklarını öğrendim. Biraz önce görüşme yaptım o ekipten önemli bir isimle. AK Parti'ye hiç bulaşmamış ama o camia içinde yer almış entelektüel bir ekip yürütüyor işi. Onlar da seçim sonrasını bekliyorlar. 31 Mart sonrası programa çıkaracağım".
Yeni Bir Parti ekibinin kim olduklarını öğrendim. Biraz önce görüşme yaptım o ekipten önemli bir isimle.— Çağlar Cilara (@caglarcilara) 2 Mart 2019
Ak Parti'ye hiç bulaşmamış ama o camia içinde yer almış entelektüel bir ekip yürütüyor işi.
Onlar da seçim sonrasını bekliyorlar.
31 Mart sonrası programa çıkaracağım.
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