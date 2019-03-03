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05:03 03 Mart 2019
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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya

    MHP'den anket şirketleri için yasal düzenleme çağrısı

    © AA /
    Türkiye
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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “anket şirketlerinin açıkladığı verilerin kamuoyunu yanılttığını” öne sürerek, "Yasal düzenlemenin yapılması lazım. Bu konu gündeme geldi, hepimizin de bu düzenlemenin yapılması için gayret göstermesi lazım. Aksi takdirde bizi kandırıyorlar" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Erdoğan'ın 'Güvenmiyorum' dediği anket şirketlerinden açıklamalar
    MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partisinin Çerikli Belde Teşkilatı'nın aday tanıtım toplantısına ve MHP Kırıkkale İl Başkanlığı'nca organize edilen seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Karakaya'ya ziyaretinde MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ile MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu eşlik etti. Karakaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anket şirketlerine güvenmiyorum" şeklindeki ifadesine hak verdiğini belirtti.

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    Anket sonuçlarının kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu aktaran Karakaya, "Vermiş olduğumuz kanun teklifi, şu anda komisyonda. Hatırlanacağı üzere Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda rahatsızlıklarını dile getirdi. Şimdi bir anket yayınlanıyor bir adayı yüzde 60 gösteriyor. Ama başka bir anket yayınlanıyor, aynı adayı yüzde 30 gösteriyor, yani bu kadar farklılığın olması şunu gösteriyor, demek ki burada bir güvensizlik var. Anketlerle ilgili künyeyi soruyorsunuz, bu anketi kime yaptınız bugün en basit bir anketin bilimsel esas ve kurallara uyarak maliyeti 30-40 bin lira. Türkiye genelinde çok daha fazla sadece bir ilden bahsediyorum" dedi.

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    © AA /
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    Anket sonuçları açıklanmadan önce kim tarafından, kaç liraya yaptırıldığı gibi hususların açıklanması gerektiğini aktaran Karakaya, şunları söyledi:

    "Şimdi adam 3 güne bir anket yayınlıyor. Kim veriyor bunun parasını, söylemiyor. Sorulduğu zaman ise 'sır' diyor. Oysa kamuoyuna açıklanan anketlerin kim tarafından yaptırıldığı, kaç liraya yaptırıldığı, anket açıklanmadan önce burada bizim teknik olarak örneklimi dediğimiz anketin esasların bunların seçiminin hangi bilimsel esaslara göre yapıldığı, verilerin nasıl analiz edildiği mutlaka anket sonucu açıklanmadan söylenmesi gerekir. Hatta bunu açıklamadan yayınlayan yayın kuruluşlarına dahi cezalar vardır.

    Anket yapmadığı halde yapmış gibi yayınlayanlar kendileri söylüyorlar, bunu televizyonlarda itiraf ediyorlar. İstanbul Borsası'nda bir şirketin hisse senedinin manipüle etmenin hapis cezası var.

    Bu yasa çıksın bu düzenleme yapılsın, herkes bilimsel esaslara göre araştırmalarını yapsın. Biz de o araştırmanın güvenlik derecesinin ne olduğunu bilerek evlerin nasıl tespit edildiğini, örneklemenin nasıl seçildiğini hangi bilimsel esaslar kullanıldığını bilelim.

    Dönüp, 'Bu ankete şu oranda güvenebiliriz, bu oranda güvenemeyiz' diyebilelim. Şu anda böyle bir şey yok, tamamen manipülasyon. Bu yasal düzenlemenin yapılması lazım. Bu konu gündeme geldi, hepimizin de bu düzenlemenin yapılması için gayret göstermesi lazım. Aksi takdirde bizi kandırıyorlar".

    Etiketler:
    Anket, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, MHP, Mevlüt Karakaya, Türkiye
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