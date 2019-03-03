Bakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceklerini duyurdu. Kurum, "Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, AK Parti yönetimi, MHP yönetimi, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, aday adayları ve akil insanlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Bakan Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" diye konuştu.