Özhaseki: Dünya Bankası gelip örnek aldı, her tarafa 'Haseki tipi' diye anlattı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, Kayseri'de belediye başkanlığı görevindeyken gecekondulaşmayı nasıl bitirdiğini anlattı. Özhaseki, "150 bin liraya arsa dağıttım. 250 metrelik arsa alt yapılarını yaptım. Dünya Bankası geldi, bunu örnek olarak aldı, her tarafa 'Haseki tipi' diyerek anlattı" ifadesini kullandı.
AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Özhaseki, Elmadağ'da Merkez Pazarı'nı ziyaret etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerin üç-beş şehrin ötesinde bir beka meselesi olduğunu söyleyen Özhaseki, "Belediyelerde iş başına kafası Kandil'de olan adamlar gelmesinler istedik. Kafası satılmış adamlar belediye başkanı olmasınlar istedik" diye konuştu.
Kayseri'de belediye başkanlığı görevindeyken gecekondulaşmayı nasıl bitirdiğini anlatan Özhaseki, şunları söyledi:
"Müstakil ev yapmak isteyenler vardı. Bakın etrafa, çıkın şöyle ileriye doğru. O kadar çok hazine arazisi var. Planlarsınız, arsayı evi olmayanlara verirsiniz mis gibi yaparlar. Siz yeter ki isteyin. 25 bin lira peşin, 5 bin lira taksitle 150 bin liraya arsa dağıttım. 250 metrelik arsa alt yapılarını yaptım. Okullarını, yeşil alanlarını, camilerini yaptım. Proje verdim. 'Buyurun yapın kardeşim' dedim. Gecekondu bitti, o kadar basit. Cenabı Hakk'a şükürler olsun. Dünya Bankası geldi, bunu örnek olarak aldı her tarafa 'Haseki tipi' diyerek anlattı."
'ŞU FAKİR KARDEŞİNİZDEN BAŞKA İKİ ADAY DAHA VAR'
Adaylar arasındaki çekişmelere vurgu yapan Özhaseki, geçmişte yapılan seçim yarışlarını hatırlattı. Ardından kadınlar için yapacağı projeleri sıralayan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şu fakir kardeşinizden başka iki aday daha var. Birisi CHP'nin adayı, biri de DSP'nin adayı. DSP'nin adayı yeni çıktığı için bir şey demiyorum ama CHP'nin adayı tam üçüncü dönemdir aday. Proje var mı, yok. Ne söylüyor, anlamadık hala. Peki, böyle bir proje kitapçığı yazdırıp insanlara dağıttı mı, hayır. Ya kardeşim, bu nasıl iştir, sen adaysın insanlara saygı duy biraz, ne yapacağını söyle. Beş yıl boyunca ne yapacaksan vaat et insanlara. Ben şahsen 13 yerde millet bahçesi hesapladım. Bunları ilgili bakanla da görüştüm. Onların uhdesinde olan yerlerde protokol yapıp alacağımı da bildiğim için oraya yazdım. Kadınlarımız için mahallelerde kreşler yaptırdığımız gibi birkaç saatliğine de olsa çocuklarını bırakabilecekleri oyun evlerini de yazdım. İnşallah yapacağım bunları, merak etmeyin. Gençlerimizle ilgili uyanık kütüphanelerine kadar yazdım. Çevre projelerini yazdım, altına da imza attım. Yazsana sen de projelerini söylesene. Doğrusu yok öyle bir şey. Daha önce seçimlerde bir karşıtlık üzerinden bir yarış olmuş burada. Şu olmasın da bu olsun, karşılıklı polemikler. Sen bana biraz kara çal, ben de sana biraz kara çalayım. Millet hangisini daha çok severse ona oy versin. Böyle bir şey yok arkadaşlar, günahtır. Şu asırda yaşıyoruz. Böyle bir asırda Ankaramıza kim ne yapacaksa aleni olarak yazmalı ve söylemeli. Kendine güvenen bunu yapar. İş yapacak adam bunu yapar."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)