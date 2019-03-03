Özhaseki: Dünya Bankası gelip örnek aldı, her tarafa 'Haseki tipi' diye anlattı

AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Özhaseki, Elmadağ'da Merkez Pazarı'nı ziyaret etti.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerin üç-beş şehrin ötesinde bir beka meselesi olduğunu söyleyen Özhaseki, "Belediyelerde iş başına kafası Kandil'de olan adamlar gelmesinler istedik. Kafası satılmış adamlar belediye başkanı olmasınlar istedik" diye konuştu.

Kayseri'de belediye başkanlığı görevindeyken gecekondulaşmayı nasıl bitirdiğini anlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Müstakil ev yapmak isteyenler vardı. Bakın etrafa, çıkın şöyle ileriye doğru. O kadar çok hazine arazisi var. Planlarsınız, arsayı evi olmayanlara verirsiniz mis gibi yaparlar. Siz yeter ki isteyin. 25 bin lira peşin, 5 bin lira taksitle 150 bin liraya arsa dağıttım. 250 metrelik arsa alt yapılarını yaptım. Okullarını, yeşil alanlarını, camilerini yaptım. Proje verdim. 'Buyurun yapın kardeşim' dedim. Gecekondu bitti, o kadar basit. Cenabı Hakk'a şükürler olsun. Dünya Bankası geldi, bunu örnek olarak aldı her tarafa 'Haseki tipi' diyerek anlattı."

'ŞU FAKİR KARDEŞİNİZDEN BAŞKA İKİ ADAY DAHA VAR'

Adaylar arasındaki çekişmelere vurgu yapan Özhaseki, geçmişte yapılan seçim yarışlarını hatırlattı. Ardından kadınlar için yapacağı projeleri sıralayan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

© AA / Metin Aktas Özhaseki: Eve su parası getiren tahsildarın militan olduğunu, başımıza gelecek felaketleri bir düşünün

"Şu fakir kardeşinizden başka iki aday daha var. Birisi CHP'nin adayı, biri de DSP'nin adayı. DSP'nin adayı yeni çıktığı için bir şey demiyorum ama CHP'nin adayı tam üçüncü dönemdir aday. Proje var mı, yok. Ne söylüyor, anlamadık hala. Peki, böyle bir proje kitapçığı yazdırıp insanlara dağıttı mı, hayır. Ya kardeşim, bu nasıl iştir, sen adaysın insanlara saygı duy biraz, ne yapacağını söyle. Beş yıl boyunca ne yapacaksan vaat et insanlara. Ben şahsen 13 yerde millet bahçesi hesapladım. Bunları ilgili bakanla da görüştüm. Onların uhdesinde olan yerlerde protokol yapıp alacağımı da bildiğim için oraya yazdım. Kadınlarımız için mahallelerde kreşler yaptırdığımız gibi birkaç saatliğine de olsa çocuklarını bırakabilecekleri oyun evlerini de yazdım. İnşallah yapacağım bunları, merak etmeyin. Gençlerimizle ilgili uyanık kütüphanelerine kadar yazdım. Çevre projelerini yazdım, altına da imza attım. Yazsana sen de projelerini söylesene. Doğrusu yok öyle bir şey. Daha önce seçimlerde bir karşıtlık üzerinden bir yarış olmuş burada. Şu olmasın da bu olsun, karşılıklı polemikler. Sen bana biraz kara çal, ben de sana biraz kara çalayım. Millet hangisini daha çok severse ona oy versin. Böyle bir şey yok arkadaşlar, günahtır. Şu asırda yaşıyoruz. Böyle bir asırda Ankaramıza kim ne yapacaksa aleni olarak yazmalı ve söylemeli. Kendine güvenen bunu yapar. İş yapacak adam bunu yapar."