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14:07 03 Mart 2019
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    Semih Yalçın

    MHP'li Yalçın'dan 'sağlam duruş' açıklaması: Bazı çevreler hayal kırıklığına uğradı

    © AA /
    Türkiye
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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "MHP'nin sağlam, istikrarlı ve tutarlı duruşu, Cumhur İttifakı'nın kaçınılmaz başarısını engelleyemeyen çevreleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli
    © AA / Kayhan Özer
    Cumhur İttifakı'nın ortak miting yapacağı iller ve tarihleri belli oldu
    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, hem Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerden sonra yaşayacağını hem de yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkılacağını belirtmiştir. MHP'nin sağlam, istikrarlı ve tutarlı duruşu, Cumhur İttifakı'nın kaçınılmaz başarısını engelleyemeyen çevreleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır" ifadelerini kullandı.

    Yalçın, yazılı açıklamada, son kamuoyu yoklamalarına göre, Cumhur İttifakı'nın yaklaşan yerel seçimlerden başarıyla çıkacağının anlaşıldığını belirtti.

    Buna karşılık, 'Bir şer iş birliğinden, telaş ve korku dayanışmasından ibaret olan zillet ittifakının' yerel seçimlerde hezimete uğrayacağına dair işaretlerin ufukta belirmeye başladığını kaydeden Yalçın, Cumhur İttifakı aleyhinde, saptırma ve felaket tellallığı üzerinden algı çalışmaları yapıldığına dikkati çekti.

    'BAHÇELİ'NİN VERDİĞİ GÜVENCENİN HANGİ MAHFİLLERE MESAJ OLDUĞU MALUM'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Volkan Furuncu
    Bahçeli: Türkiye’nin yeni partiye değil, hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı var
    Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin siyasette prestij ve ağırlığını artırdıkça, MHP'nin yapıcı ve kaynaştırıcı politikalarının tesirlerinin içeride ve dışarıda kendisini gösterdiğini, bundan rahatsız olan birilerinin her türlü yalan ve iftiraya başvurduğunu vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

    "Sayın Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının MHP'nin tavrını değiştirmeyeceğini, hem Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerden sonra yaşayacağını hem de yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkılacağını belirtmiştir. Bahçeli'nin verdiği bu güvencenin hangi mahfillere mesaj olarak gittiği kamuoyunun malumudur. MHP'nin sağlam, istikrarlı ve tutarlı duruşu, Cumhur İttifakı'nın kaçınılmaz başarısını engelleyemeyen çevreleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır. Ne var ki aktif şer cephesi susarken, hazımsızlık, kin ve husumet yüklü çatlak sesler MHP'nin vurduğu yerden değil, yazısı turası silinmiş birkaç siyaset fosilinden gelmiştir. Artık siyasi defterleri kapanmış Burhan Özfatura ve Namık Kemal Zeybek benzeri bazı isimlerden gelen 'MHP AK Parti'ye sığındı', 'Ülkenin mi Sarayın mı beka sorunu', 'Siyasetin dili neden bu kadar nefret ve kin dolu' tarzındaki yersiz ve mesnetsiz eleştiriler, MHP'nin başarısının ve siyasetteki dominant rolünün kıskanılmasındandır. Varlıkları paleontoloji alanına giren siyasi müteveffaların MHP'nin politik gücü ve müessiriyeti karşısında hayat belirtisi gösterme çabaları, manidar ve bir o kadar da komiktir."

    'CUMHUR İTTİFAKI'NIN İTİBARINI SARSAMAYACAK'

    Murat Kurum
    © AA / Abdulhamit Topal
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    'MHP AK Partiye sığındı' iddiasını 'saçmalık, garazkarlık, kıskançlık ve hazımsızlık' olarak nitelendiren Yalçın, şunları kaydetti:

    "Tarih öncesinde kalınca yeniden hatırlanma sevdasıyla, aralarında PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de yer aldığı zillet cephesine omuz vermeyi bile göze alabilen bu gibi densizleri milletin nazarıitibara alması, adam yerine koyması mümkün müdür? Fosiller güruhundan gelen aykırı ve olumsuz tepkiler MHP'ye zarar veremeyecek. Bunlar Cumhur İttifakı'nın millet nezdindeki itibarını sarsamayacak, aksine milli mutabakatın mahsulü olan bu siyasi beraberliğe ilgi ve teveccühü arttıracaktır."

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    Etiketler:
    başarı, kamuoyu araştırması, yerel seçimler, anket, Cumhur İttifakı, MHP, PKK, HDP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Semih Yalçın, Devlet Bahçeli, Türkiye
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