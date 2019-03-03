Kayıt
14:07 03 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

    Turizm Bakanı Ersoy: Turist sayısında hedefimiz 70 milyonda kalmak değil

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek" dedi.

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun
    © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Merkezi
    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Moskova’da: Rus dostlara Türkiye’yi açacağız, Ruslar bize Rusya’yı açacak
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerle Adana Valiliğini ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

    Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm potansiyeli olan kentlere yönelik ziyaretlerini sürdürdüklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin 2023 hedeflerini revize ettiklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

    "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek çünkü Türkiye başlı başına bir turizm ülkesi, bu sayılara hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilmek için de turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor. Bu bağlamda potansiyelleri olan şehirlerimizi gezerek, başta yerel idarelerle, oradaki milletvekillerimizden, valilerimizden fikir, görüş ve stratejilerini alıyoruz. Biz de onlara Bakanlığımızca kendi stratejilerimizi katarak başta 2023 olmak üzere daha ileri tarihlere kadar uzayabilecek yeni bir strateji oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda bugün Adana'dayız."

    Turist-Turizm-Tatil
    © AA /
    Türkiye'nin turizm geliri 29.5 milyar dolar
    Bakan Ersoy, Adana Müze Kompleksi içerisinde yer alan Mozaik Müzesi'nin açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Müzemizde tarım ve sanayi bölümleriyle ilgili çalışmaları da denetledik. Valilikte, öncesinde ve sonrasında yapacağımız çalışmalarda Adana'nın kültürel ve arkeolojik potansiyellerini ve deniz-kum-güneşle ilgili, turizmle ilgili neler yapılabilir onlar üzerine de çalıştık. 6 Nisan'da festivale bir daha geleceğiz, o zaman daha uzun kalacağız. Özellikle kıyı bandında incelemelerde bulunacağız, turizm alanlarının yeniden planlanması ve geliştirilmesiyle inşallah Adana da ciddi bir şekilde turizm potansiyelini ve gelirlerini arttıracak."

    Etiketler:
    başkanlık sistemi, denetleme, yatırım, turizm, AK Parti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Nuri Ersoy, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet