CHP'li aday adaylarından tek cümlelik tepki: Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı

CHP'nin Balçova belediye başkanı aday adayları, ilçeye 31 Mart yerel seçimi için Başkan Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi Fatma Çalkaya'nın gösterilmesine tepki gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) düşürülmesi üzerine CHP'li 6 aday adayı, görev beklediklerini ve içlerinden birinin aday gösterilmesini istediklerini açıkladı.

Bu süreçte adaylığı düşürülen başkanın eşi Fatma Çalkaya, CHP Genel Merkezi'nce yeni aday olarak gösterildi. CHP'li aday adayları, bu duruma, tek cümlelik yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

Banu Gençkan, Ergin Akman, Hürmet Kırmızı, Muharrem Dayanç ve Şenol Aslanoğlu yaptıkları yazılı açıklamada, "Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı" ifadesini kullandı.