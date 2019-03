AK Partili Turan: Suriye, Afrin, S-400 konusunda halkın desteği çok önemli

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kanal 7 ekranlarında Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Turan, 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çekerek muhalefetin 'bekâ' eleştirilerine yanıt verdi. Vatandaşa 'Aman ha dikkat edin' diye seslenen Turan Türkiye'nin bölgede güçlü olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halk desteğinin yüksek olması gerektiğini belirtti.

Turan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— AK Parti'nin bu seçimi de açık ara önde bitireceğine inanıyorum. Halk bize kızsa da, sitem etse de 'Yine yaparsa AK Parti yapar' diyor. Çünkü Bir yanda Cumhurbaşkanımız var, bir yanda partisinin içi Brezilya dizilerine dönmüş Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar 27 miting yapmış, Kılıçdaroğlu daha başlamadı bile.

'VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUM: AMAN HA!'

- Bizi izleyen vatandaşlarımıza 'Aman ha dikkat edin' diyorum. Muhalefetin 'Türkiye'nin beka sorunu 90 yıl önce bitti' sözüne katılmıyorum. Türkiye bu coğrafyada her zaman beka meselesinin bir risk olduğu bölgede yer alıyor. Farklı bir süreç yaşıyoruz, terör konusunda, Suriye konusunda, Afrin konusunda, S-400 konusunda halkın desteği çok önemli. Türkiye'nin önünde 4 yıl daha seçim yok. Biz masada bu dediğim konuları konuşurken Erdoğan'a halk desteğinin yüksek olması gerekiyor ki eli güçlü olsun. Oyu düşen bir partinin eli nasıl güçlü olsun.

'RİSKLERİ SÖYLEMEYELİM Mİ?'

— Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye'de, 'Afrin'de ne işiniz var' diyen Kılıçdaroğlu'nun olduğu ülkede ne gibi riskler olacağını söylemeyelim mi? Türkiye darbeye karşı tek yürek olmuşken Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ağzıyla konuştuğunu bilmiyor muyuz? Ne demek 'kontrollü darbe'?

'ANKARA VE İSTANBUL'DA AK PARTİ BİRİNCİ OLACAK'

— İstanbul ve Ankara için her partinin hayali vardır, her parti almak ister. Ben İstanbul'da da Ankara'da da AK Parti'nin açık ara önde kazanacağına inanıyorum. ittifaklardan dolayı oranlarda bir belirsizlik var ama siyaset her zaman matematik değildir. Hem Özhaseki, hem Binali Yıldırım muazzam proje adamları, halkımız da buna dikkat edecektir. Ankara ve İstanbul'un risk alma lüksü yok, çünkü İstanbul'un eski halini, çöp yığınlarını hatırlıyoruz.

— AK Parti yapamayacağı işin sözünü vermez. Biz samimi bir hareketiz. Cumhurbaşkanımızın her sözü bizim sözümüzdür. 3600 ve benzer vaatlerimizi kısa zamanda gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum.Mesela taşeron yasasında da 'olmaz yapamazsınız' dediler, biz verdiğimiz vaadi tuttuk ve çıkardık. EYT ile ilgili durum farklı. Zamanında yapılan bir düzenlemenin faturasını biz ödüyoruz. Bu konuda bir vaadimiz yok, üzerinde çalışılır mı bilmiyorum ama 3600 konusunda verdiğimiz sözü tutacağız.