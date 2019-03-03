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16:05 03 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan, İdris Naim Şahin'i hedef aldı: Bu taklacıya dersini verin

    © AA / Volkan Furuncu
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (415)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i hedef aldı. 'Dava adamlığı'nın ölene kadar olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin'i eleştirdi.

    İdris Naim Şahin
    © Fotoğraf : TBMM
    İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu adayı oldu
    Erdoğan, "Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır" dedi.

    Ordu'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğumu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Terör örgütüyle birlik olup bize parmak sallayan bir kişiyle ne dostuluğumuz, muhabbetimiz olur.

    — Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüzü olmasın.

    'DAVA ADAMI OLMAK PAZARA KADAR OLMAZ, ÖLENE KADAR OLUR'

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Hümeyra Kocaer
    Karamollaoğlu'ndan İdris Naim Şahin açıklaması: Etkin pişmanlık
    - Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara… Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur.

    — Arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz.

    — Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

    'SURİYELİLERİN HİÇBİR YÜKÜ YOK'

    — Bay Kemal, sen Kandil'in yandaşısın. Kandil'in desteklediğiyle el ele, kol kolasın.

    — Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz. Bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan karar verilemez.

    — Türkiye'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur. Tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük, yürütüyoruz.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (415)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Saadet Partisi, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Ordu
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