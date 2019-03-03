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16:04 03 Mart 2019
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    İçişleri Bakanı Soylu: 42 PKK'lı teslim oldu, 27'sini ikna ederek getirmişiz

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, insansız hava aracına (İHA) yeni yazılım geliştirdiklerini belirterek, 'teröristlerin dağlarda yürümesinin dahi mümkün olmayacağını' söyledi. Soylu, "2019'da teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirmişiz" diye konuştu.

    İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Soylu, seçime katılım oranlarının her zaman yüzde 85 ile 95 arasında olduğunu belirtti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Ahmet Bolat
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    Soylu, sandığın, tek ve en büyük güç olduğunu vurguladı. 1960, 1971 ve 1980 darbelerini hatırlatan Soylu, "Hem canlarımız gitti hem zamanımız gitti hem paramız gitti. 28 Şubat'ın sadece kamu ve özel bankalara maliyeti, meclis araştırma raporuna göre 53,3 milyar dolardı. Ülkeye toplam maliyeti 300- 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Gezi olayları aynı şekilde. Ülkede faiz yüzde 3.5- 4 seviyelerine inmişti, 100 milyar dolarlık yatırım paketi açıklamıştı.

    IMF'ye tüm borçlarımızı ödemiştik. 8 ağacı bahane ettiler, ortalığı yakıp, yıktılar. Almanya'dan, Fransa'dan, Avrupa'nın değişik kentlerinden güya aktivistler geldi. Sadece 8 tane ağaç için mi geldiler? O gezi olaylarının da ülkeye 160 ile 250 milyar dolar arasında ekonomik maliyeti olduğu hesaplanıyor. 28 Şubat dönemlerinde güya imam hatiplerin önünü kesmek istediler, katsayılarla oynayıp öyle bir pranga getirdiler ki meslek liselerinin tamamına darbe vurdular.

    Bir dönem, eğitimli ara eleman yetiştiremedik. Sanayicilerimiz, sektör temsilcilerimiz çok iyi bilirler; eğitimli kaynakçı, tornacı bulmak, elektrikçi bulmak sorun haline gelmişti. Sanayi odaları feryat etmeye başlamışlardı. Bunlar bir parti kavgası olan işler değildir. Bunlar ülkenin tamamını ilgilendiren meselelerdir" diye konuştu.

    Pervin Buldan
    © AA / Metin Aktas
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    'HDP EŞİTTİR PKK'

    Darbecilerle ve terör örgütleriyle işlerinin olmayacağını kaydeden Bakan Soylu, "FETÖ'sü de DHKP-C'si de PKK'sı da bir terör örgütüdür. 'Bizim bunlarla da bunları sevenle de işimiz olmaz' diyemeyen anlayışı, artık bu ülkenin gündeminin dışında bırakmak istiyoruz. HDP ile beraber olmayın, HDP eşittir PKK. Zaten onlar da inkar etmiyorlar, diyoruz; anlatamıyoruz. 'DHKP-C terör örgütüdür, onlarca terör eylemi var, yüzlerce cana kıymış, şunlara moral vermeyin' diyoruz, anlatamıyoruz. 'Hapishanede ziyaretlerine gidiyorsunuz, Demirtaş'a özgürlük istiyorsunuz, bu yanlış iştir, siyasi partiler terör örgütleriyle yan yana gelmez' diyoruz; zinhar, yine anlatamıyoruz" dedi.

    'ŞER İTTİFAKININ ASIL FONKSİYONU, SIKIŞMIŞ PKK'YA TÜNEL AÇMAK'

    Hayatı boyunca siyasetin içinde olduğunu belirten Bakan Soylu, çok değişik işler gördüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

    "Ama ben bu CHP'nin HDP ile ve bu illegal yapılarla ne işi olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Kendini cumhuriyetçi çizgide tarif eden bir siyasi partiyi getirip de FETÖ-PKK-DHKP-C çizgisine neden ve nasıl yasladılar, bunu tabanlarına nasıl anlattılar, anlayabilmiş değilim. Saadet Partisi'ne ne dediler de bu çorbanın içine kattılar? Güya milliyetçi çizgide olduğunu iddia eden İYİ Parti'ye ne fısıldadılar da PKK ile yan yana getirdiler.

    Ben bunu anlayabiliyor değilim. 6- 7 yıldır Türkiye'nin başına bir çorap örmeye çalışıyorlar ve bugün içinde PKK'nın da FETÖ'nün de olduğu, bunları koordine eden küresel güçlerin de olduğu bir yapıyla milletin karşısına çıkıyorlar. Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden buradaki tezgahı yutturmaya, HDP'yi ve PKK'yı gizlemeye çalışıyorlar.

    Esasen bugün bir yerel seçimle, kapana sıkışan PKK'ya bir tünel açmaya çalışıyorlar. Kabul etsinler veya etmesinler, bugün 'şer ittifakı'nın asıl fonksiyonu, sıkışmış PKK'ya bir tünel açmaktır. Dertli olan PKK'dır, dertli olan PKK'ya binlerce TIR silahla yaptırım yapandır.

    Dertli olan, PKK/PYD'ye istediği terör devletini kurduramayandır. Dertli olan 'Azez'e girme, Afrin'e girme' dediği Türkiye'ye laf geçiremeyendir. Derdi olan uyuşturucuyla terörle kora kor bir mücadele veren Türkiye'ye bir türlü diz çöktüremeyendir."

    ABD Dışişleri Bakanlığı
    © AP Photo / Luis M. Alvarez
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    '2019'DA TESLİM OLAN PKK'LI TERÖRİST SAYISI 42'

    PKK ile mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, eskiden örgüte yıllık katılım rakamlarının binlerle ifade edildiğinin altını çizdi.

    Soylu, "2017 ve 2018 yıllarında toplam 294 kişi PKK'ya katılmış. Teslim olanların sayısı ise 2017 ve 2018 yıllarında toplam 800 kişi. Bu teslim olan 800 kişinin de 350 kişisini aileleriyle konuşarak ikna yöntemiyle getirdik. 2019'da teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirmişiz. Ellerinde olanı dahi koruyamıyorlar, 700 kişi kaldı dağ kadrolarında. Bu hali sağlayan, verdiğimiz mücadelenin büyüklüğüdür. Biz terörle sadece kolluk mücadelesi veriyor değiliz, stratejiyi değiştirdik. Terörizmle de mücadele ediyoruz. Terörü besleyen tüm unsurlarla mücadele ediyoruz" dedi.

    İçişleri Bakanı Soylu, insansız hava aracına (İHA) yazılım geliştirdiklerini belirterek, bundan sonra teröristlerin dağlarda yürümesinin dahi mümkün olmayacağını, kafalarını bile çıkaramayacaklarını kaydetti.

    Etiketler:
    maliyet, STK, siyaset, terör, Fethullahçı Terör Örgütü, IMF, PKK, HDP, Süleyman Soylu, Polatlı, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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