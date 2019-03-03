CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in özelliği ne? Bir; Bay Kemal haram yemez. İki; Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç; Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört; Bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz" diye konuştu.

Partisinin Elmadağ'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında vatandaşlara hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elmadağ'ı Ankara'da önemli bir marka yapacaklarına işaret ederek, Türkiye'nin işsizlik, pahalılık ve alınan maaşların yetmemesi sorunlarının bulunduğunu söyledi.

Uşak'ta yanına gelen yaşlı bir kadının "Türkçe öğretmeni oğlunun atanamadığını" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, insanların çocuklarını nasıl okuttuğunu bildiğini, 7 kardeşi içinde kendisinin okuyabildiğini belirtti.

Kadın bu derdini ağlayarak anlatırken 'içinin cız ettiğini' belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 7.5 milyon işsizin olduğunu, bütün bunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, her şartta bütün zorlukları aşmak zorunda olduklarını ifade etti.

'BAY KEMAL SARAYLARDA OTURMAZ'

© AA / Mehmet Ali Özcan Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Fabrikaları sattın, şimdi domates satıyorsun

CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben bunları söyleyince 'Bay Kemal' konuşuyor diyorlar. Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal doğruları söylüyor. Bay Kemal konuşmayıp da ne yapacak? Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört, Bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı çocuklarıyla beraber. Beş, Bay Kemal çocuklarına telefon açıp 'oğlum paraları sıfırladın mı' demez. Bay Kemal ne yapar? Bay Kemal dürüst ve namuslu adamdır. Hırsızlık yapmaz, devletini soymaz. Beytülmala el uzatmaz. Bizim özelliğimiz budur. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz."