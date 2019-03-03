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17:52 03 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Bay Kemal'in özelliği ne?

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in özelliği ne? Bir; Bay Kemal haram yemez. İki; Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç; Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört; Bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz" diye konuştu.

    Partisinin Elmadağ'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında vatandaşlara hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elmadağ'ı Ankara'da önemli bir marka yapacaklarına işaret ederek, Türkiye'nin işsizlik, pahalılık ve alınan maaşların yetmemesi sorunlarının bulunduğunu söyledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti' değerlendirmesi
    Uşak'ta yanına gelen yaşlı bir kadının "Türkçe öğretmeni oğlunun atanamadığını" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, insanların çocuklarını nasıl okuttuğunu bildiğini, 7 kardeşi içinde kendisinin okuyabildiğini belirtti.

    Kadın bu derdini ağlayarak anlatırken 'içinin cız ettiğini' belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 7.5 milyon işsizin olduğunu, bütün bunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

    Vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, her şartta bütün zorlukları aşmak zorunda olduklarını ifade etti.

    'BAY KEMAL SARAYLARDA OTURMAZ'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

    "Ben bunları söyleyince 'Bay Kemal' konuşuyor diyorlar. Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal doğruları söylüyor. Bay Kemal konuşmayıp da ne yapacak? Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört, Bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı çocuklarıyla beraber. Beş, Bay Kemal çocuklarına telefon açıp 'oğlum paraları sıfırladın mı' demez. Bay Kemal ne yapar? Bay Kemal dürüst ve namuslu adamdır. Hırsızlık yapmaz, devletini soymaz. Beytülmala el uzatmaz. Bizim özelliğimiz budur. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz."

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    Etiketler:
    İşsizlik, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Elmadağ
    Topluluk kurallarıTartışma
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