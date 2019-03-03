Kılıçdaroğlu: Bay Kemal'in özelliği ne?

Partisinin Elmadağ'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında vatandaşlara hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elmadağ'ı Ankara'da önemli bir marka yapacaklarına işaret ederek, Türkiye'nin işsizlik, pahalılık ve alınan maaşların yetmemesi sorunlarının bulunduğunu söyledi.
Kadın bu derdini ağlayarak anlatırken 'içinin cız ettiğini' belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 7.5 milyon işsizin olduğunu, bütün bunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, her şartta bütün zorlukları aşmak zorunda olduklarını ifade etti.
'BAY KEMAL SARAYLARDA OTURMAZ'
"Ben bunları söyleyince 'Bay Kemal' konuşuyor diyorlar. Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal doğruları söylüyor. Bay Kemal konuşmayıp da ne yapacak? Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört, Bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı çocuklarıyla beraber. Beş, Bay Kemal çocuklarına telefon açıp 'oğlum paraları sıfırladın mı' demez. Bay Kemal ne yapar? Bay Kemal dürüst ve namuslu adamdır. Hırsızlık yapmaz, devletini soymaz. Beytülmala el uzatmaz. Bizim özelliğimiz budur. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz."
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