İmamoğlu: Sizi 19. yüzyılın aklıyla yönetmek haksızlık, 21. yüzyıldayız

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "31 Mart seçimlerine gidilirken bir şeyler anlatıyoruz. Daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Silivri için çalışmalar yürütüyoruz" dedi. İmamoğlu, "Sizi 19. yüzyılın aklıyla yönetmek haksızlıktır. Biz 21. yüzyıldayız. Bu kadar zeki bir şehre, güzel çevre vereceksiniz" diye konuştu.

Seçim çalışmalarına Silivri'de devam eden İmamoğlu, Silivri Mega Saray'da, STK'lar, bazı dernek, meslek odası temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine gidilirken bir şeyler anlattıklarını ifade ederek, "Daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Silivri için çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Bağcılar'ı, Esenler'i, Sultanbeyli'yi nasıl mutlu ederim onun için çalışacağım" dedi.

"Köprü yapmak mı başarı? Tünel yapmak mı başarı?" şeklinde soran İmamoğlu, "Ben bu hizmetleri milletin cebindeki parayı koruyarak yaparım. Dolayısıyla sizi 19. yüzyılın aklıyla yönetmek haksızlıktır. Biz 21. yüzyıldayız. Bu kadar zeki bir şehre, güzel çevre vereceksiniz. Çocukların geleceğe umutla bakmaları için iyi bir eğitim almalarını sağlayacaksınız" ifadelerini kullandı.