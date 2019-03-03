CHP Malatya vekili Ağbaba'dan Başakşehir tepkisi: Verin kupayı olsun bitsin

Ancak, Belözoğlu'nun penaltıdan attığı gol tartışmalara neden oldu. Maçın 44. dakikasında rakip takım ceza sahasında yere düşen Arda Turan için verilen penaltı kararına çok sayıda itirazda bulunuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya milletveili Veli Ağbaba da, Twitter hesabından tartışılan pozisyonunun görüntülerini paylaşarak, "Bu görüntü Türkiye futbolunun içinde bulunduğu durumun özetidir. Faul yapan futbolcu kart görecek diye beklerken, penaltıyla ödüllendiriliyor. Çürümüşlük, kayırma,kollama hayatın her alanında. Başakşehir'i maçlara çıkarmayın artık.Verin kupayı olsun bitsin" ifadelerini kullandı.
Ağbaba, Başakşehir'in 'faul ile cezalandırılması gerekirken penaltıyla ödüllendirildiğini' söyledi.
Bu görüntü Türkiye futbolunun içinde bulunduğu durumun özetidir.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) March 3, 2019
Faul yapan futbolcu kart görecek diye beklerken, penaltıyla ödüllendiriliyor.
Çürümüşlük, kayırma,kollama hayatın her alanında.
Başakşehir'i maçlara çıkarmayın artık.Verin kupayı olsun bitsin!!!@YMSkulubu pic.twitter.com/iuXx5KPe7z
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