CHP Malatya vekili Ağbaba'dan Başakşehir tepkisi: Verin kupayı olsun bitsin

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Başakşehir — Yeni Malatyaspor karşılaşması, Başakşehir oyuncuları Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın golleriyle 2-0 Başahşehir üstünlüğüyle tamamlandı.

Ancak, Belözoğlu'nun penaltıdan attığı gol tartışmalara neden oldu. Maçın 44. dakikasında rakip takım ceza sahasında yere düşen Arda Turan için verilen penaltı kararına çok sayıda itirazda bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya milletveili Veli Ağbaba da, Twitter hesabından tartışılan pozisyonunun görüntülerini paylaşarak, "Bu görüntü Türkiye futbolunun içinde bulunduğu durumun özetidir. Faul yapan futbolcu kart görecek diye beklerken, penaltıyla ödüllendiriliyor. Çürümüşlük, kayırma,kollama hayatın her alanında. Başakşehir'i maçlara çıkarmayın artık.Verin kupayı olsun bitsin" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Başakşehir'in 'faul ile cezalandırılması gerekirken penaltıyla ödüllendirildiğini' söyledi.