CHP İl Başkanı Yücel, AK Parti adayı Zeybekci'ye 'İzmir'in Ankara'da bekleyen projeleri'nden örnekler verdi

Deniz Yücel Ankara'da onay bekleyen İzmir projelerini Buca Metrosu, Çiğli Tramvay Hattı, Bostanlı Balıkçı Barınağı ve Kıyı Düzenleme Projesi olarak sıraladığı açıklamasında şunlara yer verdi.
'31 MART'TAN SONRA İZMİR MARŞIYLA UĞURLAYACAĞIZ'
"AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Nihat Zeybekçi "İzmir'in Ankara'da bekleyen projesi olmadığını" ifade ederek, olmayan işler için muhatabın kendisi olmadığını söylemiştir. Oysa Büyükşehir Belediyemizin hemen tüm işlerinin Ankara'dan izin gerekmesi durumunda yokuşa sürme, uzatma, zora sokma ve oyalama amaçlı müdahalelerle geciktirildiği ya da engellendiği tüm kamuoyunun malumudur. AKP'li yöneticilere ve Nihat Zeybekçi'ye soruyorum. İzmir'in hükümet tarafından onaylanmayı bekleyen birçok projesi olduğu halde utanmadan, sıkılmadan İzmirlinin gözünün içine bakarak yalan söylenmesini hangi siyasi ahlaka, hangi insani davranışa, hangi vicdani sorumluluğa sığdırabilirler. AKP'nin adayı ithal, 31 Mart'a kadar misafirimiz sayılır diye sesimizi çıkarmayalım, İzmir marşıyla uğurlayacağımız güne kadar atıp, tutmasına ses etmeyelim dedik ama kendisinin İzmirliyi saf ve cahil yerine koymasına daha fazla göz yumamazdık. Biz kendisini sadece ithal sanıyorduk. Anlaşılan o ki, aynı zamanda İzmir ve İzmir'in AKP iktidarının onayını bekleyen projeleri konusunda da tahminlerin ötesinde bir cahilliğe sahip. Eğer art niyetli, ev sahibini bastırmaya çalışan yavuz hırsız kafasıyla hareket etmiyorsa, İzmir'in onay bekleyen projeleri konusunda, üstelik hayal de olsa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olma amacını taşıdığını sandığımız bir kişinin, bu kadar bilgisiz ve ilgisiz olmasını cahillikten başka bir sözle tarif etmek mümkün değil. Sayın Zeybekçi'nin etrafında bir tek seveni, yardım edeni, İzmir'i tanıyan birisi yok mu ki, kendisini İzmirli karşısında bu kadar küçük düşürmesine izin veriliyor, anlamış değiliz. Şimdi Sayın Nihat Zeybekçi bu sözlerimizi iyi okusun, Biz kendi çevresinin ona yapmadığı yardımı yapacak, kendisinin de zahmet edip öğrenmediği ama işkembe-i kübradan atıp tuttuğu İzmir'in projeleri konusunda kendisini bilgilendireceğiz. Aslında tüm İzmir'in bildiği şeyleri tekrarlayacağım ama kadere bakın ki Sayın Zeybekçi'nin bu konudaki bilgisizliğine bir son vermek bize düştü."
'ANKARA'NIN BEKLETTİĞİ' SÖYLENEN İZMİR PROJELERİ
"1- Buca Metrosu: Kentimizin en yüksek nüfuslu ve ulaşım açısından metronun en fazla gerekli olduğu ilçesi olan Buca'da önce mevcut demiryolunu kullanarak raylı sistem getireceğiz diyen AKP iktidarları, yıllarca kılını kıpırdatmayınca Belediyemizin Üçyol-Buca Metro Projesini hazırlayıp onay için önce Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği bilinmektedir. Bu proje 2017 yılının 12. Ayında söz konusu Bakanlık tarafından "fizibl" bulunarak onaylanmıştır. Bunun üzerine Belediyemiz uluslararası kredi alarak projenin yapım sürecini başlatabilmek için yasalarımız gereği zorunlu olarak ülkemizin yatırım programına girebilmesi için yine 2017 yılının 12. Ayında bu kez Kalkınma Bakanlığına başvurmuştur. Bu onay, projenin teknik anlamda incelenmesi anlamına gelen bir süreç olmayıp bu süreç Ulaştırma Bakanlığı'nda sonuçlandırılmıştır. Kalkınma Bakanlığı projeyi "Yüksek Planlama Kurulu"na sunarak yatırım programına girmesini sağlayıp Belediyemizin uluslararası krediyi "hükümet garantörlüğü olmaksızın" ihale edilmesinin önünü açmış olacaktı. Buna karşın, 24 Haziran seçimlerine kadar bu izin alınamamış, seçim sonrası Kalkınma Bakanlığı da lağv olmuştur. Bunun üzerine Belediyemiz bu kez Kalkınma Bakanlığı yerine bu görevi üstlenen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 2018 yılının 8. Ayında başvuruda bulunmuştur. Bu başvuru da şu ana kadar sonuçsuz kalmış, kısa bir süre önce ilan edilen 2019 yılı yatırım programında Buca Metrosu ne yazık ki yer alamamıştır. Diğer büyük kentlerin raylı sistem yatırımları hükümetlerimiz eliyle yapılırken, kendi kaynakları ve kredibilitesiyle raylı sistem yatırımları yapan Belediyemizin sadece onay süreçleri tamamlanarak yapımına yol verilecek imzaların atılmasından neden imtina edilmektedir?
3- Bostanlı Balıkçı Barınağı: Balıkçı Barınağı'nın Gemi Filomuzun konaklayacağı bir alan olarak tahsis edilip gemilerin fırtınada açık denize salınmak zorunda olmasına son verilmesi süreci de adeta "yılan hikâyesidir. Balıkçı Barınağı'nın Belediyemize tahsisi Tarım Bakanlığı tarafından uygun bulunup planlama süreci de başlamıştır. Tüm İzmir kıyılarını kapsayan planlar etaplar halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuş, Bostanlı Balıkçı barınağının bulunduğu kısma Ulaştırma Bakanlığı olumlu görüş vermediği ve daha sonra Tarım Bakanlığı da olumlu görüşünü değiştirdiği için plan onaması yıllardır yapılamamıştır. Son olarak Ulaştırma Bakanlığı barınağın yarısının balıkçılara tahsisi ya da balıkçılara yeni yer yapılması ile olumlu görüş vereceğini bildirmiş. Bunun üzerine ihtiyacı tam karşılayamayacak da olsa barınağın yarısının gemilerin konaklamasına izin verecek şekilde düzenlenmesine yönelik plan önerisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmiştir. Yaklaşık 4 yıldır tamamlanamayan bu süreç yüzünden İzmir'in 1 milyar liraya yaklaşan gemi filosu körfezde güvenle konaklayamamaktadır. Diğer kentlerde böylesi bir tahsis işleminin ne sürede sonuçlandığı ve Bakanlıkların böylesi sürelerde görüş verme, görüş değiştirme işleri yapılıp yapılmadığı hususları da açıklamaya muhtaçtır.
'İZMİR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ACINACAK HALDELER'
CHP İzmir İl Başkanı Yücel, AK Parti'nin ve Nihat Zeybekçi'nin son açıklamalarıyla İzmir'i önemsemediklerinin, seçim zamanı basmakalıp sözlerle, yalanlarla ve iftiralarla İzmir'e ve CHP'ye saldırmaktan başka bir siyaset anlayışları olmadığının ve siyaseten acınacak halde olduklarının bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü.
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