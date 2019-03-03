'HDP bazı batı illerinde adaylarını geri çekiyor'

Birgün'de yer alan habere göre HDP Muğla’da büyükşehir belediye başkan adayı dahil olmak üzere Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula İlçelerinde; Manisa’da ise Alaşehir, Soma ve Saruhanlı İlçelerinde gösterilen belediye başkan adayları geri çekiliyor.
© AA / Binnur Ege Gürün
Manisa büyükşehir belediye Başkan adaylığı ise devam ediyor. Denizli’de ise Pamukkale İlçe belediye başkan adayı geri çekiliyor.
HDP’den konuya dair yapılan açıklamada, 'AK Parti-MHP bloğunu ülkenin doğusunda da batısında da olabildiğince geriletilmesi' politikası gereği bu kararın alındığı belirtildi.
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