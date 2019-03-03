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05:25 04 Mart 2019
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

    Yıldırım: İstanbul kart sahibi tüm Adalılar ana karaya ücretsiz seyahat yapacak

    © AA / İslam Yakut
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (423)
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "'İstanbul kart sahibi herkes ana karaya da ücretsiz seyahat yapacak" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
    DHA
    İBB Başkanı Uysal: Artık bu çağda Adalar'da atlı fayton sistemi yürümüyor
    Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'daki Anadolu Kulübü'nde, Cemevi temsilcileri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Geçmişte Adalar'a suyun Bostancı'dan tankerle geldiğini ifade eden Yıldırım, "Bazen lodos oluyordu gemi gelmiyor, adalar susuz, adalar perişan… O gelen suda tanklardaki paslarla birlikte geliyordu. Nereden, nereye? Adalara o günün teknolojisini kullanarak karadan su getirdik. Kıbrıs'a bile daha iki sene önce gitti su ama Adalar'a bundan 20 yıl önce geldi. Adalar önemli." diye konuştu.

    "Bu güzel şehre borcumuzu ödemek istiyoruz. Bunun için de desteğinize talibiz." diyen Yıldırım, "Hazır mısınız? 31 Mart'ta bayrağı yükseklere çıkaracak mıyız? Yeni bir destan yazacak mıyız?" diye seslendiği vatandaşlardan "Evet" yanıtını aldı.

    '277 FAYTONCUYA ELEKTRİKLİ FAYTONLARI VERECEĞİZ'

    Binali Yıldırım, adalarla ilgili nostalji yaparak, "Burgazada'da güvercinler uçar, Heybeli'de mehtaplı geceler mest eder. Büyükada zarif iskelesiyle karşılar. Kınalı uzun sahil şeridiyle kucak açar. Selam olsun İstanbul'un güzel adaları, selam olsun size adanın değerli insanları" dedi.

    Adalardaki faytonlara ve atlara ilişkin sorunlara da değinen Yıldırım, bu sorunlara çare bulunması gerektiğinin altını çizdi.

    Yıldırım, Büyükada ziyaretinde Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal ile görüştüklerini, faytonun adanın bir sembolü ve nostaljisi olduğunu belirterek, "Bu kalacak tabii ama çatlatana kadar bu atları çalıştırarak, biz adanın trafik problemini çözemeyiz. Ne yapacağız? Yine 277 faytoncuyu, yeni bir dönüşümle elektrikli faytonları onlara vereceğiz. Bu işi yine yapacaklar. Atlar da nostalji olarak, adanın süsü olarak devam edecek. Ama hatırlayın, geçenlerde bu atların ahırları yandı. 9 tane at cayır cayır, diri diri yandı. Bunlar da can taşıyor. Bunların da saygıya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu işi topundan çözeceğiz ama kimseyi mağdur etmeden çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    'DÜSTURUMUZ AKTİF YAŞLANMA'

    Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül
    © Fotoğraf : DHA
    CHP’nin Adalar adayı belli oldu: Gazeteci Erdem Gül
    Yıldırım ayrıca, yaşlılar için yaşlı atölyeleri kuracaklarını da anlatarak, "Düsturumuz aktif yaşlanma. Her yaşta hareketten yanayız. En güzel en kıymetli zamanlarını burada geçirecekler. İş derdi, çocuk yetiştirme sıkıntıları olmayacak. Hayatın tadını doya doya çıkaracaklar." dedi.

    'ADAYI BEKLEYENLER YARARLANACAK'

    Yıldırım, Adalar'da ücretsiz ulaşım projesinin detaylarına ilişkin, sözlerini şöyle sürdürdü:  ''İstanbul kart sahibi herkes, sadece adalar arasında değil ana karaya da ücretsiz seyahat yapacak. Tek tek nüfustan tespit yapılacak. Sürekli, yaz kış adada oturan, bu adayı bekleyenler, bu adanın gerçek sahipleri yararlanacak. Siz, yaz da kış da burada olacaksınız ve bundan yararlanacaksınız.''

    Adadaki gayrimüslim ve azınlık cemaatlerle de ilgileneceklerini ifade eden Yıldırım, cemevlerinin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (423)

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    Etiketler:
    istanbul kart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti, Binali Yıldırım, Adalar, Türkiye
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