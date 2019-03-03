Soylu: Kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için beka diyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, 'Türkiye bir dünya ülkesi' iddiasını dillendiriyoruz. Bunu söylemek için ayakları üstünde duran güçlü bir Türkiye, kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için beka diyoruz" dedi.

© AA / Metin Aktas Karamollaoğlu: Ülkenin değil ülkeyi yönetemeyenlerin bir beka problemi var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankaralılar Derneği'nin (AHİD) Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği Ankaralılar Buluşması'na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, önemli bir seçime gidildiğini ifade etti. Bu seçime "beka" dediklerini belirten Soylu, Türkiye'yi büyütmek için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Biz, 'Türkiye bir dünya ülkesi' iddiasını dillendiriyoruz. Bunu söylemek için ayakları üstünde duran güçlü bir Türkiye, kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için beka diyoruz." diye konuştu.

Kendisini dinleyen kalabalıktan 31 Mart akşamı için destek istediğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz 40- 50 yıllık, 70 yıllık bir medeniyetin evlatları değiliz. 2 bin 200 yıldır devlet idare ediyoruz. Öyle 3-5 tane çakala, çapulcuya, bu ülkenin yarınlarını bırakacak bir anlayışımız yoktur. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber salonlarda, miting alanlarında, televizyonlarda, her tarafta açık açık birlikteliğimizi ve ittifakımızı beka meselesi deyip ortaya koyuyoruz ama karşımızdakiler kapının önünde başka, kapının arkasında başka bir birliktelik ortaya koyuyorlar. Bu samimiyetsizliğe ve Türkiye'nin başını belaya sokacak bu anlayışa, Ankaralı hemşehrilerimizin bir 'dur' demesini istiyoruz."

'EKSİĞİMİZ YOK MU, EKSİKTEN YOKSUN CENABI ALLAH'TIR'

Yıllardan beri bu ülkeyi hep birlikte birçok saldırıya rağmen güçlü bir şekilde ayakta tuttuklarını ifade eden Soylu, "Güçlü bir Türkiye olsun, özgür, zengin, bağımsız bir Türkiye olsun. Eksiğimiz yok mu, eksikten yoksun Cenabı Allah'tır, eksiğimiz olacak, ben adım atarken 40 adım atıp yanlış yapıyorum. Elbette eksiğimiz olacak ama samimiyetimizde eksik yoktur ne olursunuz buna inanın ve herkese anlatın." dedi.