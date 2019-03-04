Yaptıkları alkolden içen Gurbanov ve Yusupov'dan uzun süre haber alamayan bir arkadaşı kaldıkları caminin misafirhanesine geldi. Caminin misafirhanesine giren şahıs, 2 arkadaşını da hareketsiz halde yattıklarını gördü. Daha sonra şahıs durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra ola yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Akmoljon Yusupov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Alkolden zehirlenerek gözlerinin görmediği tespit edilen Sahyt Gurbanov ise ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Cami misafirhanesinde ev yapımı alkol zehirledi: 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında https://t.co/P5IDcuwlvE pic.twitter.com/GHibv94P9m— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 3, 2019
SAHTE ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Olay yerinde çalışma başlatan ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahısların ev yapımı alkol ve uyuşturucu madde kullandıklarının belirlendiği iddia edildi. Hayatını kaybeden Yusupov'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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