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08:34 04 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Erdoğan için lakap olarak 'Bay bay Recep'i önerdiler, kabul etmedim

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine 'Bay Kemal' diye seslendiğinin hatırlatılması üzerine "Propagandamı yapıyor. Genel müdürlükten Bay Kemal'e terfi ettik" dedi. Erdoğan'a lakap takmayı düşünüp düşünmediği sorulan Kılıçdaroğlu, "Bay bay Recep diye önerdiler ben kabul etmedim" ifadesini kullandı.

    Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretine dair izlenimlerini okurlarına aktardı.

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
    © Fotoğraf : İHA
    CHP'li Savaş: Oy vermezseniz sizi adam yerine koymam
    Bugün yayımlanan yazısında Takan, "Bereketli topraklar Amik Ovası haftalardır sular altında. Hatay'a her gün bir bakan geliyor gidiyor. Soruna çözüm bulan ise yok. İktidarın bakanları, Hataylıları tehdit ediyor, 'Bize oy vermezseniz hizmet gelmez' diye. Amik Ovası, Hataylıya sopa göstermek için sular altında bırakılıyor herhalde. Önceki gün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da gerçekleştirdiği bir dizi faaliyet sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da oradaydı. Ersoy'un toplantısına katılan bir iş insanı ile sohbet imkanı buldum" dedi.

    'İKTİDAR KAYBEDERSE HİZMET YOK'

    Takan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da aktardığı yazısına şöyle devam etti:

    "Hatay'ın sorunlarından, ilde yaşayan 500 bin Suriyelinin getirdiği yükten uzun uzun bahsetti. Ne yapalım dercesine ellerini iki yana açtı ve Bakan Ersoy'un toplantıda açık açık kendilerine nasıl tehdit mesajı verdiğini anlattı: 'Bakan bey, 'Hatay'ı büyük bir turizm kenti yapabiliriz. Önünüzde zaman var. Ona göre karar verin' diyor.'

    Miyav Park'ın muhtarı 'Mırmır'
    © Fotoğraf : DHA
    Miyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' oldu: Yastık, minder sevdalısı değil hizmet sevdalısıyız
    Yani. İktidar kaybederse hizmet yok. Gözlemleyebildiğim kadarıyla Hataylı kararını vermiş. Şantajlara boyun eğmeyecek. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentinde çok sevilen bir isim. Halen belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Arı gibi çalışıyor. İYİ Parti'nin desteklediği Savaş'ın yanında bölgede yine çok sevilen İYİ Parti il başkanı Ali Seçer var. Ali abimiz cefakar ve vefalıdır. Tam bir görev insanıdır. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında hep yanındaydı. Diyebilirim ki; Millet İttifakı, Hatay'da çok başarılı ve örnek bir çalışma yürütüyor.

    'GENEL MÜDÜRLÜKTEN BAY KEMAL'E TERFİ ETTİK'

    Aynı gidişte yaptığımız gibi Ankara'ya dönüş yolunda da, konuk olduğumuz özel uçakta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbete devam ettik. Erdoğan'ın kendisine 'Bay Kemal' diye hitap etmesinden rahatsız olup olmadığını sorduk. Kılıçdaroğlu, 'Benim propagandamı yapıyor. Genel müdürlükten Bay Kemal'e terfi ettik' diyerek güldü. Bunun karşısında kendisinin Erdoğan'a bir lakap takmayı düşünüp düşünmediğini sorunca 'Bay bay Recep diye önerdiler ben kabul etmedim' dedi. Sohbetimiz şöyle devam etti;

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Balıkçı
    Kılıçdaroğlu: Bay Kemal'in özelliği ne?
    'Benim Erdoğan'ın söylediklerinden hiçbir zaman canım sıkılmıyor. Evet hiçbir zaman. Aziz Nesin'in mizah romanlarında olduğu gibi nasıl gülümsüyorsam, öyle gülümsüyorum. Söylediklerimden canının yandığı belli oluyor. Ama ben doğruları söylüyorum, bunları dinlemeye tahammülü yok.'

    Sürekli olarak mesela PKK ile özdeşleştiriyor, yani buna cevap mı verilemiyor?

    Halkta hiçbir etkisi yok. Onlarla iş birliği yapmak, hiçbir etkisi yok. Ölçtürdük, halk o kadar ön yargılı değil.

    Bu, sorunları çözme kapasitelerini yitirdiğini gösteriyor. Düşmanlaştırarak oy alabilir miyiz, arayışı içindeler. Vatandaşın belleğinden hâlâ Habur görüntüleri silinmiş değil ki, çadır mahkemeleri silinmiş değil ki. Ayrıca, PKK terör örgütünün saldırısına uğrayan tek genel başkan da benim. Biz öyle iç içe olsaydık PKK terör örgütü neden bize saldırsın ki?

    'Zillet ittifakı' sözlerine ne diyorsunuz? Ona da bir karşılık vermiyorsunuz…

    Recep Tayyip Erdoğan - güneş gözlüğü
    © AP Photo / Federico Gambarini
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    Tükenmiş bir adamdan, kendisini bitirmiş, itibarını kaybetmiş, dünyada saygınlığı olmayan, ülkesinin çıkarlarına sahip çıkmayan kendi topraklarını terör örgütüne bırakıp Süleyman Şah türbesini kaçıran adama ne cevap vereceksiniz ki. Kahraman ise kahraman değil, yönetici ise yönetici değil, dürüstse dürüst değil, halka hesap vermekse halka hesap vermiyor, bir kibir abidesi adeta, sarayda oturan kibir abidesi Dolayısıyla bu tür insanlarla muhatap olmak doğru değil. Bu tür insanları ciddiye almak da doğru değil. Özgüveni olsa, gerçekten beni zor durumda bırakacak haklı gerekçeleri olsa beni yarın sabah filan televizyona çağırırlar ama gelemez, oturamaz ve konuşamaz.

    Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı devam edecek' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Şimdi, bir ülkeyi yönetenler silah fabrikalarını yabancılara satmaya başlamışlarsa artık iki yüzlü iktidarını koruyamaz duruma gelmişlerdir. 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasını yasa dışı bir şekilde Katarlılara pazarlıyorsunuz, Katar ordusuna pazarlıyorsunuz. Adında milliyetçilik olan bir parti bu konuda tek kelime bile edemiyor, tek kelime. Nasıl bir milliyetçilik anlayışıdır? AKP tabanından oy avcılığı gerekçesiyle bu ülkenin millî menfaatleri terk edilemez. Tank palet fabrikası ile ilgili sorduğum 9 soruya şu ana kadar cevap vermiş değiller. Bu ülkenin her şeyini sattılar. Ama silah fabrikalarını satmak kimsenin aklına gelmezdi. Demek ki saraydan dünyaya bakış böyle."

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mustafa Kamacı
    Kılıçdaroğlu: Aday belirlemede kurultay için imza atılması asla bir kriter olmadı
    Uçak, Ankara'ya yaklaştığında son soruyu yönelttik Kılıçdaroğlu'na.

    CHP, iç muhalefetinin olası 31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay hazırlıklarını hatırlattık.

    Kılıçdaroğlu, 'Bir şey olmaz' dedi. 'İstemediğiniz oyu alırsanız…' diye yineledik, 'Zaten normal kurultay süreci başlayacak. Tarihini belirledik' diye yanıtladı."

    Etiketler:
    olağanüstü kurultay, lakap, anket, belediye, yerel seçim, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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