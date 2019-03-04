Kılıçdaroğlu: Erdoğan için lakap olarak 'Bay bay Recep'i önerdiler, kabul etmedim

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretine dair izlenimlerini okurlarına aktardı.
'İKTİDAR KAYBEDERSE HİZMET YOK'
Takan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da aktardığı yazısına şöyle devam etti:
"Hatay'ın sorunlarından, ilde yaşayan 500 bin Suriyelinin getirdiği yükten uzun uzun bahsetti. Ne yapalım dercesine ellerini iki yana açtı ve Bakan Ersoy'un toplantıda açık açık kendilerine nasıl tehdit mesajı verdiğini anlattı: 'Bakan bey, 'Hatay'ı büyük bir turizm kenti yapabiliriz. Önünüzde zaman var. Ona göre karar verin' diyor.'
'GENEL MÜDÜRLÜKTEN BAY KEMAL'E TERFİ ETTİK'
Aynı gidişte yaptığımız gibi Ankara'ya dönüş yolunda da, konuk olduğumuz özel uçakta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbete devam ettik. Erdoğan'ın kendisine 'Bay Kemal' diye hitap etmesinden rahatsız olup olmadığını sorduk. Kılıçdaroğlu, 'Benim propagandamı yapıyor. Genel müdürlükten Bay Kemal'e terfi ettik' diyerek güldü. Bunun karşısında kendisinin Erdoğan'a bir lakap takmayı düşünüp düşünmediğini sorunca 'Bay bay Recep diye önerdiler ben kabul etmedim' dedi. Sohbetimiz şöyle devam etti;
Sürekli olarak mesela PKK ile özdeşleştiriyor, yani buna cevap mı verilemiyor?
Halkta hiçbir etkisi yok. Onlarla iş birliği yapmak, hiçbir etkisi yok. Ölçtürdük, halk o kadar ön yargılı değil.
Bu, sorunları çözme kapasitelerini yitirdiğini gösteriyor. Düşmanlaştırarak oy alabilir miyiz, arayışı içindeler. Vatandaşın belleğinden hâlâ Habur görüntüleri silinmiş değil ki, çadır mahkemeleri silinmiş değil ki. Ayrıca, PKK terör örgütünün saldırısına uğrayan tek genel başkan da benim. Biz öyle iç içe olsaydık PKK terör örgütü neden bize saldırsın ki?
'Zillet ittifakı' sözlerine ne diyorsunuz? Ona da bir karşılık vermiyorsunuz…
Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı devam edecek' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi, bir ülkeyi yönetenler silah fabrikalarını yabancılara satmaya başlamışlarsa artık iki yüzlü iktidarını koruyamaz duruma gelmişlerdir. 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasını yasa dışı bir şekilde Katarlılara pazarlıyorsunuz, Katar ordusuna pazarlıyorsunuz. Adında milliyetçilik olan bir parti bu konuda tek kelime bile edemiyor, tek kelime. Nasıl bir milliyetçilik anlayışıdır? AKP tabanından oy avcılığı gerekçesiyle bu ülkenin millî menfaatleri terk edilemez. Tank palet fabrikası ile ilgili sorduğum 9 soruya şu ana kadar cevap vermiş değiller. Bu ülkenin her şeyini sattılar. Ama silah fabrikalarını satmak kimsenin aklına gelmezdi. Demek ki saraydan dünyaya bakış böyle."
CHP, iç muhalefetinin olası 31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay hazırlıklarını hatırlattık.
Kılıçdaroğlu, 'Bir şey olmaz' dedi. 'İstemediğiniz oyu alırsanız…' diye yineledik, 'Zaten normal kurultay süreci başlayacak. Tarihini belirledik' diye yanıtladı."
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