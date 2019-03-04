Gezici'nin anketine göre İstanbul, Ankara ve Bursa'da son durum

Gezici Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için bir araştırma gerçekleştirdi. Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Bursa, Ankara ve Manisa'yı içeren araştırmanın 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.
Ensonhaber.com'un aktardığına göre, Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, araştırma için şu bilgiyi verdi:
İSTANBUL'DA SÜRPRİZ BEKLENMİYOR
Yapılan ankete göre Binali Yıldırım kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52.1 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için en öndeki aday konumunda.
ANKARA'DA 5.5 PUAN FARK GÖRÜNÜYOR
BURSA'DA CHP ADAYI ÖNDE
Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in, AK Partili Alinur Aktaş karşısında yüzde 46.5 oranında oy aldığı görülüyor. Aktaş'ın oy oranının ise yüzde 41.2 olduğu ifade ediliyor.
Ankete göre Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın ve Manisa'da da AK Parti ve MHP tarafından aday gösterilen isimlerin önde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)