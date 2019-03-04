Gezici'nin anketine göre İstanbul, Ankara ve Bursa'da son durum

Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mansur Yavaş yarışı önde götürüyor. Bursa'da ise CHP'li Mustafa Bozbey'in ismi öne çıkıyor.

Gezici Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için bir araştırma gerçekleştirdi. Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Bursa, Ankara ve Manisa'yı içeren araştırmanın 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.

Ensonhaber.com'un aktardığına göre, Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, araştırma için şu bilgiyi verdi:

"Araştırmanın örneklemi TÜİK 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlenmiştir. Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere her ilde ortalama 3200 — 4300 kişi ile yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır. Gezici Araştırma aboneleri için araştırmayı yapmıştır."

İSTANBUL'DA SÜRPRİZ BEKLENMİYOR



Yapılan ankete göre Binali Yıldırım kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52.1 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için en öndeki aday konumunda.

ANKARA'DA 5.5 PUAN FARK GÖRÜNÜYOR

Gezici Araştırma'ya göre Ankara'da AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, CHP'li rakibi Mansur Yavaş karşısında 5.5 puanlık bir fark ile önde.

BURSA'DA CHP ADAYI ÖNDE

Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in, AK Partili Alinur Aktaş karşısında yüzde 46.5 oranında oy aldığı görülüyor. Aktaş'ın oy oranının ise yüzde 41.2 olduğu ifade ediliyor.

Ankete göre Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın ve Manisa'da da AK Parti ve MHP tarafından aday gösterilen isimlerin önde.