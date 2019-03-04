AK Partili Dağ: Ankara ve İstanbul'da sorunumuz yok, biz bile tespit ettik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, anketlerde manipülasyon yapıldığı yönündeki iddiaya dair açıklamalarda bulundu.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya konuşan Dağ, "Anketlerde yanılgıya düşülmediğini gördük ama bazı durumlarda yanılgı durumu oldu. Birisi, MHP'nin aldığı oy oranı. Bunu kimse bilmedi. Diğeri de Muharrem İnce'nin oyu oldu. Bunları bir yanılgı olarak görebiliriz" dedi.

"Bu seçimde hemen her gün bir anket açıklama süreci yaşanıyor. Bir anket firması kendisine güveniyorsa bunu seçime 1 ay kala yapmaz. Seçimden birkaç gün önce kendine güveniyorsa açıklar" görüşünü dile getiren Dağ, şöyle devam etti:

"Bugün yaşananlar manipülasyona yönelik açıklamalardır. Ne yazık ki, bu alanı zehirleyen bir takım şeyler söz konusu. Anketi bir parti veya bir firma için herkes yaptırıyor bu strateji belirlemek için yapılır. Bu sadece oran çalışması değil. Bunun çaprazları var.

Bugüne kadar ülkemizde yerel seçimlerde siyasi partiler aday gösterildi. Şimdi kocaman büyükşehirlerde iki tane ittifak var. Ama üzerinde 31 Mart'ta sandığa gittiğimizde bugüne kadar oy verdiğimiz siyasi partinin amblemini görmeyeceğiz.

Şimdiye kadar İYİ Partili olan biri CHP amblemini görünce nasıl bir tepki ortaya koyacak.

Biz şöyle bir yol belirliyoruz; 'pusulayı göstererek ya da kapalı şekilde bir mühür vurmak sureti ile hangisine oy vermek istiyorsunuz' şeklinde bir yola gidiyoruz. Bu seçimde bunu ilk defa uyguluyoruz. Normal tercihlere göre 1-2 puan ittifaklara oynayabileceğini düşünüyorum.

Ankara ve İstanbul'da sorunumuz yok. Biz bile tespit ettik. Ben gittiğim yerlerde özellikle soruyorum. Bir karşıtlık üzerinden 3 benzemez bir araya gelmiş vaziyette. Böyle bir şey nasıl yönetilir. Buradaki tartışmadan yola çıkarak CHP 'böyle bir şey yok' deme gücüne sahip değil. Beka kaygısı mı ekonomik kaygılarla mı vatandaş oy kullanacak?

Sandığa gitmeyecek bir kitle var. Seçimin sonucunu bir çok yerde sandığa gitmeyenler belirleyecek.

'DSP'NİN ŞU ANDA VAR OLMA SEBEBİ CHP İÇİNDEKİ HAYAL KIRIKLIĞI'

DSP'nin şu anda var olma sebebi CHP içindeki hayal kırıklığı. CHP'de akrabaların aday yapılması, liyakatta sorun olması DSP'ye hayat ortaya koydu. Orada ötekileştirilerek hareket içine giren bir yapı söz konusu olacak. 'Yeni parti çıkacak' söylemi yeni bir söylem değil. Hakkında konuşulan arkadaşların herhangi bir açıklaması olmadı. Onlar konuşmadan bizim konuşmamız doğru değil.

Biz kendimize güveniyoruz. Bu seçimin en büyük özelliği ilk defa 31 Mart'tan sonra 4 yıl 3 ay ne genel seçim ne yerel seçim var. Bundan sonra 5 senede bir seçim olur. 2023'e kadar bir erken seçim olmayacak."