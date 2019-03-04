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11:44 04 Mart 2019
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

    CHP'li Özel: DSP Genel Başkanı, Ecevit ve Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor

    © AA / Emin İleri
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı eleştirdi. Özel, "DSP'nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce 'İttifak yaparsa biz varız' diye Tayyip Erdoğan'a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit'in hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Abdullah Coşkun
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    Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Altınkum Pazarı'nda CHP'lilerle bir araya gelen Özgür Özel, iktidar partisinin 31 Mart'ı beka seçimi olarak gördüğüne dikkati çekti.

    Özel, "Ne demek beka? Memleketin varlık, yokluk mücadelesi. Buna Türkiye siyasetinde bugüne kadar kimse tenezzül etmedi. Kendi partilerinde artık umut ortaya koyamayan, birbirlerine ve korkuya sarılmış iki lider, Türkiye'nin beka sorunundan bahsediyor. Türkiye'nin beka sorunu 19 Mayıs 1919'da, 23 Nisan 1920'de, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettiği gün bitmiştir" diye konuştu.

    'ERDOĞAN BİZE TERÖRİST DİYOR, BİZİM DE KUSURUMUZ VAR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine terörist dediğini aktaran Özel, "Bize hırsız, yolsuz, arsız diyemiyor, terörist diyor. Burada bizim de kusurumuz var. Meydanı boş buldu konuşuyor. CHP'den terörist çıkmaz" ifadesini kullandı.

    Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA /
    DSP lideri Aksakal'dan 'solu bölüyor' eleştirilerine yanıt: Neyinizi bölüyorum, hepiniz ülkücüsünüz zaten
    Konuşmasında DSP'ye geçenler ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı da eleştiren Özel, şöyle konuştu:

    "Şimdi birileri çıkmış, saray rejimi oradayken, Tayyip Erdoğan hepimizin anasını ağlatırken, 'Beni listeye koymadılar. Beni başka bir yerden teşvik ettiler', adı sol olan ama son dönemde sarayın tedarikçisi, sarayın imdat butonu haline dönüşmüş olan bir siyasi partiden aday oluyorlar. Açık söyleyeyim. Bugünkü DSP'nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce 'İttifak yaparsa biz varız' diye Tayyip Erdoğan'a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit'in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır."

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    Etiketler:
    DSP, AK Parti, CHP, Bülent Ecevit, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel, Önder Aksakal, Konyaaltı, Antalya
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