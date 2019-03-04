Yavaş'tan Özhaseki'ye: Tecrübeliyse Gökçek daha tecrübeliydi, devam edeydi madem

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'ye tecrübe konusundaki söylemlerinden dolayı tepki gösterdi. Yavaş, "Tecrübeliyse Gökçek daha tecrübeliydi. Öyle değil mi? Devam edeydi madem" dedi.
CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Polatlı ilçesine bağlı Temelli beldesinde seçmenlerle buluştu. Yavaş'a, İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı Mehmet Arslan, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir eşlik etti.
Yavaş, seçmenlerin ellerini vicdanlarına koyup sandığa gideceklerini ve ona göre seçimlerini yapacaklarını söyleyerek, "Bunun bekayla mekayla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bu arkadaşımız MHP eski milletvekili, belediye başkan adayımız MHP eski milletvekili. Bizim geldiğimiz köken belli. CHP, İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı'nı kurdu. Şunun sözünü veriyorum; eğer bu ülke herhangi bir şekilde tehlikeye düşerse, bekamız tehlikeye düşerse bu otobüsün üzerindekiler ve burada toplananlar hangimiz hükümetimizin, devletimizin arkasında durmaz?" dedi.
'60 MİLYONA 6 İLÇE AYAĞA KALKARDI'
Ankara'da fuzuli yatırımlar olduğunu savunan Mansur Yavaş, "Mahkemede bir bilirkişinin eline geçmiş, oradan gördüm raporu. 60 milyon liraya bir kapı yaptırmışlar. 60 milyona Ankara'nın 6 tane ilçesi ayağa kalkardı" diye konuştu.
Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar'ın belediyeyi AK Parti'den aldığını hatırlatan Yavaş, "Ne işçi çıkardı ne bir şey yaptı. Çalışıp duruyor ve vatandaş da memnun. Yok teröristleri alacakmış. Şu ekibin bulunduğu yere terörist yanaşabilir mi? Anlatacağınız projeniz olsun. Deyin ki; 'biz size daha iyi hizmet edeceğiz'. Ama tükenmişlik ortaya çıkınca anketleri gördükçe maalesef diller de kirlenmeye başladı. Beni tanıyorsunuz. Ben o üsluba hiçbir zaman girmedim girmeyeceğim. Bize yakışmaz. İnsanları ötekileştirmek bize yakışmaz. 31 Mart akşamı en az 10 puan farkla kazanacağız. Asla 'zafer kazandık' demeyeceğiz" diye konuştu.
Rakibi Mehmet Özhaseki'nin tecrübe konusundaki söylemlerine de cevap veren Yavaş, "Rakibim 'Ben Kayseri'de bütün projelerimi yaptım, tecrübeli olarak geldim, küçük belediye başkanı ne anlar bu işten'. Bir; Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman bir günlük başkanlığı yoktu. İki; Özhaseki küçük bir belediye başkanıyken Kayseri Belediye Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle büyükşehre geldi. Üç; Melih Gökçek de daha önce biliyorsunuz Keçiören Belediye Başkanıydı. Şimdi geldik tecrübeye. Tecrübeliyse Gökçek daha tecrübeliydi. Öyle değil mi? Devam edeydi madem" dedi.
Ankara'da havalimanı yolunda yapılan tesisin İngiliz kulübü Chelsea'de olmadığını söyleyen Yavaş, "Havalimanına giderken bir top sahası projesi yapıldı. 2009'da 200 milyon dolar harcandı. O parayla metronun birisi biterdi. Sonra kulüp elinden alınınca, MİT'e verdi. İçinde 14 tane çim antrenman sahası var, 2 tane otel var, 40 tane de villa var. Onun da mermerleri İtalya'dan geldi. Bu İngiltere'de Chelsea var ya meşhur, onun antrenman sahası iki tane. Her ne hikmetse 'dünyanın en büyüğünü yapıyoruz' diye bir duygu var. Her şeyin en büyüğünü yapacağınıza en uygununu yapın. Bu paralar babanızın parası değil" diye konuştu.
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